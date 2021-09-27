زين راعي الاتصالات الحصري لبازار ملتقى الإبداع

الوكيل الاخباري -

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قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الحصرية لبازار ملتقى الإبداع، الذي يجمع منتوجات مميزة لمجموعة من الموهوبين تحت سقف واحد.وجاءت رعاية زين لهذا البازار -منذ عدّة أعوام- في إطار حرصها على دعم وتمكين سيدات المجتمع المحلي من خلال المساهمة في الترويج والتسويق لمنتجاتهن، وتعزيز دورهن الريادي ومساهمتن في نفع المجتمع، إلى جانب مواصلة دورها في دعم الشباب الموهوبين في مختلف المجالات، حيث يعد هذا البازار فرصة مميزة لعرض المواهب والحرف اليدوية والشركات الجديدة والأعمال الريادية، كما يوفر فرصة فريدة للتسوق.وانطلقت فعاليات البازار يوم السبت في فندق البريستول في العاصمة عمّان، واستمرت على مدار ثلاثة أيام، بحضور 160 مشارك من أصحاب المنتجات الإبداعية والحرف اليدوية المتنوعة من ملابس وإكسسوارات ومطرزات شرقية، وتحف وشموع ولوحات فنية، ومنتجات تجميليةومنتجات غذائية، وغيرها من المنتجات.