زين راعي الاتصالات الحصري للمنتخب تواصل دعم رحلة النشامى بالعمل الفني "المنتخب كلّه زين"

وحمل العمل الفني رسائل دعم ومؤازرة لمنتخب النشامى، ليجسّد الالتفاف الشعبي من مختلف الأعمار حول المنتخب الوطني، حيث ينقل المُشاهد عبر لقطات متناسقة من ستاد عمان الدولي الذي احتضن حلم النشامى في مهده، مروراً بجبل القلعة ووادي رم في رسائل ترويجية للمعالم الفريدة التي يحتضنها الأردن ودلالة على تاريخه العريق المحفور بالصخر كما عزيمة أبنائه وبناته، فيما اشتمل الفيديو على مشاهد تجسّد حماس الجماهير الأردنية التي تقف خلف منتخب النشامى والتي واصلت دعمه في مختلف المحافل وصولاً إلى العالمية.
وأكدت زين عبر هذا العمل دعمها المتواصل للإبداع الأردني في مختلف المجالات انطلاقاً من دورها الوطني وواجبها تجاه الأردن وأبنائه، وجدّدت شركة زين فخرها بمنتخب النشامى وبدعمها لمسيرته المشرّفة بكونها راعي الاتصالات الحصري للمنتخب، متمنيّة التوفيق للنشامى في الاستحقاق الكروي العالمي ورحلتهم التاريخية، ليصدح السلام الملكي الأردني في المحفل الرياضي العالمي الأبرز.
وحصد العمل الفني "المنتخب كلّه زين" خلال يومين من إطلاقه أكثر من 2.5 مليون مشاهدة على صفحات زين الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وحقّق تفاعلاً كبيراً من قبل الجماهير التي باتت تردد كلمات الأغنية ومقاطعها الحماسية لتشجيع النشامى، حيث لاقت الأغنية إعجاباً وإشادة كبيرة من مختلف الفئات، وهي من غناء كل من الفنانين: يزن الروسان، وحسام ووسام اللوزي، والسنابتك (The Synaptic)، إنتاج موسيقي: ناصر البشير، وإخراج: فادي حداد، وإنتاج الفيديو : Trust films، فيما شارك بالفيديو كليب صناع المحتوى: عبدالله عويس، محمد زغول، معاذ البزور، حمزة الغزو، عبدالله وعلي الششتري، داليا أبو غوش ،ريما الأسطا، وجنى العسكري.
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