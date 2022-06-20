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الإثنين، 20-06-2022 10:40 ص

زين كاش أول محفظة إلكترونية في المملكة تطرح البطاقات الائتمانية

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الوكيل الإخباري - أطلقت زين كاش بطاقتها الائتمانية بالتعاون مع ماستركارد لكافة عملائها من الأفراد وموظفي القطاعين العام والخاص، وبذلك تكون زين كاش أول محفظة إلكترونية على الهاتف النقّال تُطلق بطاقتها الائتمانية على مستوى المملكة بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي الأردني.

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وتمنح زين كاش بطاقاتها الائتمانية - التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية- بثلاث فئات (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية) بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، ودون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، حيث تمنح البطاقة الكلاسيكية حاملها تمويلاً ائتمانياً يصل إلى 500 دينار أردني، وتوفّر البطاقة البلاتينية تمويلاً يصل إلى 1,000 دينار أردني، فيما تمنح البطاقة العالمية حاملها تمويلاًدواراً يصل إلى 5,000 دينار أردني، حيث تتمتع البطاقات بفئاتها الثلاث بالعديد من المزايا الحصرية لعملاء زين كاش.


ويمكن لكافة عملاء زين كاش الحاليين والجدد طلب الحصول على البطاقة عبر تطبيق زين كاش المتوفر مجاناً على كافة متاجر الهواتف الذكية Google Play وApp Store  وApp Gallery، كما سيحصلون على إشعار بالموافقة المبدئية على طلبهم، ومتابعة حالة الطلب من خلال التطبيق، إذ تتيح زين كاش التمتع بتجربة رقمية سلسة ومرنة شأنه كشأن سائر خدماتها.


وقال المدير العام لشركة زين كاش سلطان كشورة:" يأتي إطلاق البطاقات الائتمانية من جانب زين كاش استكمالاً لاستراتيجيتها في تطبيق مفهوم الشمول المالي، وتماشياً مع رؤيتها المستقبلية التي تتمثل بتقديم حلولٍ مالية رقمية تواكب طموحات الأفراد والشركات وتضمن لهم تجربة رقمية منفردة، مضيفاً بأن زين كاش ستواصل دورها الطليعي بتقديم أفضل الخدمات المالية لتكون الخيار الأمثل والمفضّل للباحثين عن أكثر الخدمات المالية الرقمية تطوراً وأماناً".

 




 

 


 

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