زين والتدريب المهني تُطلقان الدورة التدريبية المجانية الثامنة على تكنولوجيا الفايبر

الوكيل الإخباري - في إطار مسؤوليتها المجتمعية والاهتمام الذي توليه لفئة الشباب وتمكينهم لدخول سوق العمل وزيادة فُرصهم للحصول على الوظائف الأكثر طلباً؛ أطلقت شركة زين وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، الدورة المجانية الثامنة للتدريب على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، في مركز زين الكائن في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا بمحافظة الزرقاء.

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وتهدف شركة زين من خلال إطلاق دورات التدريب على تكنولوجيا الفايبر بشكل دوري، إلى تطوير مهارات الشباب وقدراتهم التقنية المتعلقة بأحدث الحلول والابتكارات المستخدمة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات؛ ليكونوا قادرين على مواكبة التطور التكنولوجي والتحوّل الرقمي، وبما يتماشى مع الهدف الأول "القضاء على الفقر" والهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" والهدف السابع عشر"عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة في كافة برامجها ومبادراتها بمجال إدارة الاستدامة.



وتشتمل الدورات على تدريب عملي ونظري بواقع 150 ساعة تدريبية يكتسب خلالها المُتدرّبون المعلومات النظرية والعملية والأدائية المطلوبة لتأهيلهم للعمل في قطاع الاتصالات والشركات العاملة في مجال شبكات الألياف الضوئية، حيث يستعرض المتدربون كافة مراحل التمديدات لشبكات الألياف الضوئية (الفايبر) بدءاً من مركز الأجهزة ووصولاً إلى منزل المشترِك، بالإضافة إلى تدريبهم على تتبع الأعطال ومعالجة أي قطع أو خلل قد يحدث في شبكة الفايبر.



يُشار إلى أن زين تقوم بتشبيك خريجي هذه الدورات مع الشركات العاملة في مجال تقنية الألياف الضوئية، لمساعدتهم على دخول سوق العمل والحصول على فرص وظيفية مباشرة بعد تخرجهم، إضافة إلى عقد دورات التدريب المجانية على صيانة الأجهزة الخلوية في مراكز زين الستة المُنتشرة في كافة محافظات المملكة.