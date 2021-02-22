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الإثنين، 22-02-2021 03:47 م

زيوت جوبترول تحصل على خمس شهادات امتياز عالمية

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الوكيل الاخباري - حصل مختبر الزيوت المعدنية في شركة مصفاة البترول الاردنية– زيوت جوبترول، على خمس شهادات امتياز عالمية، محققا بذلك إنجازا جديدا يضاف لإنجازه السابق بحصوله على الاعتماد الدولي حسب متطلبات المواصفة العالمية (ISO 17025:2017).
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وحصل المختبر على شهادات: (Certificate of Excellence) عن مشاركته في فحص كل من: عينة زيوت محركات (Fresh Engine Oil)، وزيوت هيدروليك (Fresh Hydraulic Oil)، وزيوت تروس، وزيوت أساس ضمن مشاركته السنوية ببرنامج الدراسات البينية للعام 2020 والتي ينظمها المعهد العالمي.

وبين الناطق الإعلامي باسم الشركة حيدر البشايرة، أن مختبرات المصفاة ومختبر الزيوت المعدنية مزودة بأحدث الأجهزة المستخدمة للفحوصات في مجال النفط والمشتقات النفطية أو في مجال الزيوت المعدنية ويقوم على هذه الفحوصات موظفين على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل.
وأكد البشايرة بأن الحصول على هذه الشهادات يعكس بوضوح رؤية الشركة في السعي الدائم والمتواصل نحو التميز، مشددة على ان هذا الإنجاز الجديد يضاف الى قائمة من الإنجازات التي حققتها زيوت جوبترول.

كما أوضح إلى ان زيوت جوبترول حاصلة منذ سنوات على شهادات اعتماد عالمية من شركة مرسيدس بنز (MB) وشركة مان (MAN) وشركة جنرال الكتريك (GE) بالإضافة الى شهــــادة الإيـــزو ISO 9001:2015 وشهادة علامة الجودة الأردنية من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، مؤكدة ان هذه الشهادات تجعل زيوت جوبترول فخراً للصناعة الأردنية ومحطاً لثقة المستهلك الأردني وبكل جدارة.

ويشار الى ان المعهد العالمي IIS: Institute of Interlaboratory Studies وهو هيئة مستقلة تقوم بالدراسات المشتركة بين المختبرات لأكثر من 100 دولة عالمية وهو حاصل على الاعتماد الهولندي RAV (Raad voor Accreditation) ومعترف به عالمياً كجهة للدراسات البينية حسب متطلبات المواصفة ISO 17025:2015 - والتي أظهرت ان جميع نتائج الفحص التي شاركت فيها زيوت جوبترول حصلت على تقدير ممتاز.

 




 

 


 

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