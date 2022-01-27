ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة متوفرة قريبًا للطلب المسبق في الأردن

الوكيل الاخباري - أطلقت هواوي ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة، وستتوفر قريبًا للطلب المسبق في الأردن، وتأتي بتصميم أنيق، وعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، وإدارة صحية طوال اليوم، وتدريبات منضبطة وعلمية، إلى جانب ميزات مساعد الحياة المريح التي ستجعل حياتك أكثر سهولة، كما تتوافق الساعة الذكية مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى.

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تصميم مطور

تأتي ساعةHUAWEI WATCH GT 3 بميزة مجموعة مراحل القمر II - Moon Phase الجديدة وهي ميزة تتواجد حصريًا في الساعات الفاخرة الكلاسيكية. وتوفر للمستخدمين وجوهًا فريدة للساعة تمكّنهم من خلالها من مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره، ويتضمن ذلك 8 مراحل للقمر. وقد كان عرض مرحلة القمر على وجه الساعة ميزة حصرية وبشكل أساسي للساعات الفاخرة.



وبالإضافة إلى التحسينات الملحوظة في تصميم الساعة، تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة بمظهر عصري ومتميز وترقيات شاملة من خلال شاشة فائقة الوضوح مقاس 1.43 بوصة ومواد متميزة وألوان وأنماط مختلفة من الأحزمة. تدعم الساعة الذكية الأقراص المعروضة دائمًا على الشاشة (always-on dial clock display) أثناء الاستخدام اليومي مع العروات البسيطة، والعدسات الكبيرة، والتصميم خفيف الوزن؛ إذ تزن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 46 مم 42.6 جم فقط وبسمك إجمالي يبلغ 11 مم، وتزن الساعة مقاس 42 مم 35 جم وبسمك إجمالي يبلغ 10.2 مم. يمتد تطور التصميم إلى واجهة الساعة أيضًا من خلال تقديم تجربة تفاعلية جديدة، حيث تأتي الساعة بتاج دوار مزود بردود فعل لمسية، مما يوفر التعرف على حركة الإصبع بدقة عالية للتنقل بسهولة في القائمة. وتأتي الساعة بأنماط ملونة ويمكن تخصيصها بمجموعة متنوعة من الأحزمة.



عمر بطارية أطول

تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة مقاس 46 مم عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، بينما توفر الساعة مقاس 42 مم الإصدار الأصغر عمر بطارية يصل إلى 7 أيام. يضمن عمر البطارية الأطول للمستخدمين إمكانية ارتدائها طوال اليوم واستخدامها بشكل مستمر، حتى أثناء النوم.



إدارة صحية طوال اليوم

تقدم هواوي ترقية شاملة في قدرات ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة ومكونتها التي تعزز ميزات الإدارة الصحية، مما يجعلها جهازًا لمراقبة الصحة طوال اليوم وفي الوقت الفعلي وبدقة؛ حيث يمكن للساعة متابعة نسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 ومعدل ضربات القلب والنوم والتوتر والإجهاد. وكذلك، يمكن للمستخدمين تلقي تذكيرات منتظمة مثل التحديات الصحية، واستهلاك المياه اليومي، والوعي اليومي، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين.



التدريبات المنضبطة

تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بتقنية HUAWEI TruSeen™ 5.0+ الجديدة والمطورة لمراقبة معدل ضربات القلب، والتي يمكنها قياس معدل ضربات القلب بدقة 5bpm، مما يقلل من استهلاك الطاقة ويوفر نسبة إشارة أعلى من الضوضاء. وتجمع هذه التقنية بين التصميم المريح الخاص وخوارزمية الحد من الضوضاء المحسنة لتداخل الحركة لتجنب التداخل بشكل فعال في الجري والمشي وركوب الدراجات وغيرها من الألعاب الرياضية.



يوفر تحديد المواقع GPS ثنائي النطاقي المتوفر في الساعة التتبع الدقيق لرياضة الجري والمشي. علاوة على ذلك، يمكنك مزامنة خطط التدريب، وستقدم الساعة إرشادات تدريبية في مراحل مختلفة. أثناء التدريب، توفر الساعة تذكيرات صوتية في الوقت الفعلي لأهداف التدريب وحالته لتحسين كفاءته. للتحقق من مدى نجاحك، يمكنك استخدام تطبيق HUAWEI Health لعرض بيانات التمرين.

وسوف تظهر لك خطط التمرين وغيرها من المقاييس المتعلقة باللياقة البدنية. يمكنك استخدام هذا التطبيق لعرض نتائج التدريب الخاص بك. أيضًا، يمكنك الحصول على تحديث خطط التدريب كل أسبوع، اعتمادًا على أدائك الماضي. تقدم HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة ميزة مراقبة التمرين المطورة، والتي توفر أكثر من 100 وضع للتمرين، بما في ذلك 18 وضعًا احترافيًا للتمرين، و12 تمرينًا في الهواء الطلق و7 تدريبات في الأماكن المغلقة، لذلك هناك شيء للجميع.



ميزات مساعد الحياة المريح

تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة مكالمات Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تلقي وقراءة رسائل SMS والرد عليها مباشرة من معصمك بفضل إشعارات الرسائل المريحة. يمكنك أيضًا التحكم في تشغيل الموسيقى باستخدام الساعة. وقد عززت الساعة ميزات مساعد الحياة المريح لتدعم التصوير عن بعد remote shutter والرسائل التذكيرية والطقس، والمنبه، وساعة الإيقاف، والمؤقت والعثور على هاتفي، والمساعد الصوتي، والمزيد.



ستتوفر ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة للطلب المسبق في الأردن خلال الفترة ما بين 31 كانون الثاني ولغاية 6 شباط 2022. وتتاح الساعة بأربعة ألوان مذهلة هي: الأسود والبني والأسود الليلي والذهبي الشامبين بسعر يبدأ من 162 دينارًا. وبإمكانك حجز نسختك من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، وستحصل على هدية مجانية عبارة عن ميزان HUAWEI Scale 3.

وتأتي الساعة مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث تتمتّع بضمان ضد الكسر العرضي للشاشة لمدة سنة.