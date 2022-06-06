ساعتا HUAWEI WATCH GT 3 Pro الأنيقة وHUAWEI WATCH FIT 2 العصرية الآن في الأردن

الوكيل الإخباري - يتوفر الجيل التالي من ساعة هواوي الذكية HUAWEI WATCH GT 3 Pro وساعة HUAWEI WATCH FIT 2 الجديدة؛ أحدث إضافة إلى سلسلة ساعات WATCH FIT الأيقونية،حاليًا في الأردن. بالإضافة إلى تصميمها المذهل، تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro بمجموعة مراحل القمر المدهشة، وعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، وإدارة صحية احترافية، وأنماط تمرين جديدة تمامًا، بالإضافة إلى ميزات مساعد الحياة المريحة، في حين تأخذ ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 المزيج المثالي من الشكل الخالي من العيوب والوظيفة الاستثنائية لتوسيع نطاق لياقة المستخدمين البدنية إلى مستوى جديد تمامًا.

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دعونا نتعرف على أبرز ما يميّز هاتيْن الساعتيْن الرائعتيْن.



مجموعة مراحل القمر بتصميم مميز



تصميم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro المميز مستوحى من جمال الطبيعة ويركّز على دمج التقنيات المبتكرة. يكتمل هذا التصميم الراقي بعرض مراحل القمر-سِمة الساعات الكلاسيكية والفاخرة-مما يتجاوز المظهر المميزللساعة فقط، ويجلب أيضًا للمستخدمين وجوهًا فريدة لهايمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره. يمكنهم أيضًا اختيار تخطيطات مختلفة تعرض أوقات المد والجزر وغيرها لإتقان معرفة العناصر المختلفة أثناء استكشافهم في الهواء الطلق.



تتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro بإصدار التيتانيوم، وهي مجهزة بشاشة AMOLED ملونة عالية الدقة مقاس 1.43 بوصة،وتأتي بمظهر وإحساس جديديْن مع التصميم البسيط المدمج، مما يمنحها ملمسًا ومظهرًا كقطعة فنية.

أما الساعة إصدار السيراميك -أول ساعة سيراميك من هواوي - تأتي مع شاشة AMOLED ملونة عالية الدقة بحجم 1.32 بوصة.

تدمج الساعة عناصر تصميم الجماليات الشرقية والغربية بتوازن مثالي، وتفسر الجماليات التي تجمع بين التكنولوجيا والأناقة.



يمنح اللون الأبيض الدافئ والذهبي والفضي المتلألئين ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro - إصدار السيراميك جودة وأناقة. الساعة ناعمة وأنيقة وتجلب لمعانًا طبيعيًا ناعمًا بجودة ممتازة تبرز سماتها الأنثوية والأنيقة.

وتتميز أيضًا بقرص زهرة جديد ومصمم بشكل خاص مع تأثيرات ديناميكية؛ إذ تُظهر التأثيرات الخمسة المختلفة للقرص أشكالًا مختلفة من الزهور مع مرور الوقت.

يجسد مينا الأزهار الديناميكي الذي يتغير بمرور الوقت براعة التصميم مع البراعة الفنية.

ولا يكتفي التفتح النابض بالحياة للزهور بالإشارة إلى مرور الوقت بطريقة رائعة فحسب، بل يضيف أيضًا لمسة مرحة على طريقة العرض.



عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا مع شحن لاسلكي سريع



ترث ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro عمر البطارية الطويل للغاية لسلسلة ساعاتHUAWEI WATCH GT.

توفر بنية البطارية المحسّنة للساعة إصدار التيتانيوم عمر بطارية 14 يومًا وعمر بطارية 7 أيام في سيناريوهات الاستخدام المكثف، بينما تأتي الساعة إصدار السيراميك بعمر بطارية يصل إلى 7 أيام في سيناريوهات نموذجية وعمر بطارية 4 أيام في سيناريوهات الاستخدام المكثف.

تدعم الساعة الذكية الشحن اللاسلكي السريع والمريح.

يستغرق شحن الجهاز 10 دقائق فقط ليوم كامل في السيناريوهات النموذجية.



إدارة الصحة المهنية



فيما يتعلق بالصحة، تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro جمع بيانات مخطط كهربية القلب (ECG)، والتي يمكن أن توفر بدقة قياسات ECG أحادية الرصاص، والتحليل في الوقت الفعلي، واكتشاف إيقاع الجيوب الأنفية والرجفان الأذيني، وتذكيرات نبضات الأذين والبطين المبكرة للمستخدمين، كما تدعم الكشف عن تصلب الشرايين، ممايسهم في منع مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بشكل فعال.

وتوفر أيضًا إدارة صحية شاملة في مراقبة معدل ضربات القلب، وأكسجين الدم، والنوم، وصحة الجهاز التنفسي، والضغط، بمايساعد فيمتابعة التغيرات في الجسم. باستخدام تطبيق AppHUAWEI Health على الهاتف، يمكن مزامنة بيانات التمرين في الوقت الفعلي والمراقبة الصحية لإيلاء اهتمام وثيق لصحة المستخدم وصحة عائلته.



لا يقتصر عمل تقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ على تحسين دقة مراقبة معدل ضربات القلب فحسب، بل أيضًا على تحسين دقة مراقبة SpO2؛ فهي تزيد من قدرة معالجة البيانات بمقدار أربع مرات، وتقلل من معدل فقدان الإشارة، وتحسن دقة مراقبة معدل ضربات القلب.

تم تحسين دقة مراقبة معدل ضربات القلب الديناميكي خاصة في سيناريوهات التمرين.

في الوقت نفسه، تم أيضًا تحسين معدل الإخراج وسرعة مراقبة SpO2.



أوضاع تمرين جديدة تمامًا ووضع الغوص الحر الجديد



توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro ميزة مراقبة تمارين مطورة، مع أكثر من 100 وضع للتمرين، بالإضافة إلى وضع الغوص الحر الجديد، كما تشتمل على أوضاع تدريب احترافية أخرى مثل وضع ميدان قيادة الجولف، والجري،والمشي، وتسلق الجبال، والمشي لمسافات طويلة، والجري عبر الضاحية، وركوب الدراجات، والسباحة في المياه المفتوحة، والتراياثلون، والتزلج ، والتزلج على الجليد، والتزلج الريفي على الثلج، والتدريب المجاني، والآلة البيضاوية وآلة التجديف.



تأتي الساعة الجديدة بوضع غوص مجاني احترافي؛ إذ تحقق معيار EN 13319، وهو أداء مقاوم للماء على مستوى الغوص، والذي يمكن أن يدعم الغوص الحر حتى عمق 30 مترًا، لترافق الساعة مستخدميها لاستكشاف العجائب الموجودة تحت الماء.



ميزات مساعدة الحياة المريحة



لمنع المستخدمين من فقدان المكالمات المهمة أو الرسائل النصية، تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro مكالمات Bluetooth.

يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء مكالمات Bluetooth من خلال الصوت والاستمتاع بحياة ذكية، وبإمكانهم أيضًا رفض المكالمات والرد على الرسائل الواردة وكتم صوت الساعة الذكية بسهولة. تدعم الساعة تشغيل موسيقى Bluetooth.

عند الاتصال عبر Bluetooth، يمكن للمستخدمين التحكم في الهاتف الذكي لبدء تشغيل الأغنية السابقة، أو إيقافها مؤقتًا، أوتشغيلها، أو تشغيل الأغنية التالية، أو ضبط مستوى الصوت من خلال واجهة التحكم في الموسيقى في الساعة الذكية.



من خلال الإعدادات الشخصية، يمكن للمستخدمين تلقي تذكيرات منتظمة:

التحديات الصحية، وتناول المياه يوميًا، والتذكير بالأدوية، واليقظة الذهنية اليومية، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين، والبقاء إيجابيًا، كلها أشياء صغيرة تتعلق بالصحة. يمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار من بين عدد لا يحصى من سمات وجوه الساعة لتنزيلهاللحصول على تجربة أكثر تخصيصًا.



الموضة على معصمك: تصميم أنيق مع شاشة عرض كاملة من هواوي كبيرة مقاس 1.74 بوصة

تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 بتصميم سلس وأنيق أكثر من أي وقت مضى، وهي كالريشة في وزنها ومريحة على المعصم.

تعدّ الشاشة مقاس 1.74 بوصة أكبر بنسبة 18.6%من الإصدار السابق، مع دقة 336 بكسل لكل بوصة ووضوح336 × 480 بكسل لتوفر ألوانًا غنية وحيوية، لذلك من السهل الاطلاع على كل تفاصيل المحتوى في لمحة.



تتميز الشاشة أيضًا بتصميم رقعة الشطرنج الجديدة من هواوي، والتي تسمح للمستخدمين بالتكبير والتصغير دون عناء وبشكل بديهي.

يأتي كل إصدار من ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 مع اختيار فريد من الألوان. يواصل الإصدار النشط (Active Edition) من الساعة تصميم الجيل السابق، ويأتي باللونSakura Pink ،وIsle Blue، وMidnight Black؛ بينما يأتي الإصدار الكلاسيكي (Classic Edition) الجديد باللون Gray Nebula وMoon White.



يمكن للمستخدمين اختيار أحزمة من السليكون الناعم والمريح، أو الجلد الأنيق، مع توفر مجموعة من الألوان والأنماط.

يجعل تصميم الضغط المريح للخلع تبديل الأحزمة أسهل من أي وقت مضى؛ حيث يمكن للمستخدمين تبديل أحزمة ساعاتهم بسهولة لتناسب مزاجهم أو لباسهم.

تدعم الساعة أيضًا وجه الساعة عبر نقرة واحدة (OneHop)، التي تسمح للمستخدمين بنقل الصور من هواتفهم الذكية إلى الساعة الذكية بنقرة واحدة بسيطة.



ساعة ذكية ترتقي بمستوى الحياة اليومية



تأتي ساعةHUAWEI WATCH FIT 2 مع مكبر صوت، بالإضافة إلى ميكروفون.

يمكن تحويل المكالمات من الهواتف الذكية للمستخدمين إلى ساعاتهم الذكية عبر Bluetooth، ليتمكنوا من التحدث أثناء التنقل أينما كانوا. يمكنهم أيضًا إضافة جهات اتصال مستخدمة بشكل متكرر في تطبيق HUAWEI Health App، لتسهيل الاتصال بأحبائهم.

في حال عدم استطاعتهم الرد على المكالمة، يمكنهم إرسال رسالة مخصصة إلى المتصل بنقرة واحدة.



بطارية متينة تدوم لمدة 10 أيام



لضمان تجربة مريحة وغير منقطعة، تتميز ساعةHUAWEI WATCH FIT 2 بتقنية الشحن السريع.

مع شحن لمدة 5 دقائق، يمكن استخدام الساعة الذكية لمدة 24 ساعة. وفي ظل سيناريوهات الاستخدام النموذجية، يمكن استخدام الساعة الذكية لمدة 10 أيام و7 أيام في سيناريوهات الاستخدام المكثف .



تكنولوجيا لإدارة الحياة الصحية



بخلاف الحياة الذكية، تقدم ساعةHUAWEI WATCH FIT 2 أيضًا ميزات جديدة، بما في ذلك تطبيق HUAWEI Health App، لتسهيل إدارة التمرينات ومراقبة الصحة.

تتعقب الساعة الذكية أيضًا مجموعة من البيانات الصحية، من خلال تقنية HUAWEI TruSeen™ 5.0 المطورة لمراقبة معدل ضربات القلب التي تقيس بدقةBPM))، وتشبع الأكسجين في الدم(SpO2)، والقدرة على تتبع أنماط النوم.

يمكن للساعة الذكية تحليل المراحل المختلفة لنوم كل ليلة وتحديد مجموعة من مشاكل النوم المختلفة وتقديم الحلول.



يحتويHUAWEI Health App على مجموعة من الطرق الأخرى لتعزيز أسلوب حياة صحي. يمكن للمستخدمين استخدام إدارة الحياة الصحية لإنشاء خطة عافية فريدة، بما في ذلك عد الخطوات اليومية، وتناول المياه، والتدريبات، وغير ذلك، والتي يذكرهم التطبيق بها كل يوم، ويقدم ملاحظات إيجابية لمنحهم الشعور بالرضا بشأن الحفاظ على نمط حياة صحي.

يوجد أيضًا تذكير الوقوف مع الصوت والرسوم المتحركة، لمساعدة المستخدمين على البقاء نشيطين طوال اليوم.

تساعد الإدارة الصحية المتقدمة المستخدمين على البقاء في صدارة صحتهم البدنية والعقلية والنفسية، بينما تجعل الواجهة البديهية والميزات الشبيهة بالهواتف الذكية والاتصال البيني من الساعة المساعد الشخصي الذكي الأساسي الذي يمكن ارتداؤه على المعصم.



تعزيز التمارين بالموسيقى المفضلة



تدعم ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 تشغيل الموسيقى في وضع عدم الاتصال. يمكن تشغيل الموسيقى مباشرةً من الساعة الذكية أثناء التمرين واستخدام BGM (موسيقى الخلفية) أثناء الجري. يمكن أيضًا إدارة تشغيل الموسيقى من خلال تطبيقات الهاتف، ومطابقة قوائم التشغيل المختلفة مع الرياضات المختلفة، والاستمتاع بالموسيقى في أي وقت ومن أي مكان.



أوضاع تمرين جديدة تمامًا لتحقيق أقصى استفادة من التمارين



تأتي ساعةHUAWEI WATCH FIT 2 بميزات ذكية مصممة خصيصًا لمساعدة المستخدمين في ممارسة التمارين في أي وقت ومنأي مكان؛ بما في ذلك 97 وضعًا للتمارين الرياضية؛ من الجري وركوب الدراجات إلى تدريب رفع الأثقال والرقص، وألعاب الكرة، والرياضات الشتوية، والمزيد.

يوجد أيضًا مدرب لياقة بدنية متحرك مدمج لـ 7 أوضاع محددة، مما يوفر تعليمات صوتية وعروض توضيحية سهلة المتابعة - بما في ذلك الإحماء والتهدئة - مما يسهل على المستخدمين ملاءمة التدريبات الخاصة بهم في حياتهم وتتبع تقدمهم أثناء قيامهم بذلك.

سيحب العداؤون على وجه الخصوص هذه الساعة الرائعة، فهي تتميز بمؤشر قدرة الجري من هواوي (RAI)، الذي يحلل تجربة المستخدم في الطول والعمر والوزن واللياقة البدنية والجري لإنشاء خطة تدريب شاملة.



يُعدّ نظام GNSS مزدوج النطاق وخماسي الأنظمة أيضًا خبرًا رائعًا للعدائين، لأنه يزيد من دقة مسار الحركة. يتتبع وضع Sports Field الأميال والوتيرة بشكل أكثر دقة، بينما تتيح وظيفة استيراد وتصدير الطرق الجديدة للمستخدمين استيراد طريقهم إلى الساعة الذكية من خلال تطبيق HUAWEI Health App.

يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة مساراتهم مع الأصدقاء ودعوتهم للانضمام إليها، مما يساعد فيالاستمتاعوزيادة التنافس.



تتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro حاليًا في الأردن بسعر يبدأ من 269 دينارًا،ويمكن اقتناء إصدار التيتانيوم من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، في حين يمكن اقتناء إصدار السيراميك من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh ، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

وتأتي الساعة مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث تتمتع بضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام،وسيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.



أما ساعة HUAWEI WATCH FIT 2، فهي متاحة حاليًا في الأردن بسعر يبدأ من 99 دينارًا، ويمكن اقتناؤها من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa ، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط:

t.ly/snqa ،أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.