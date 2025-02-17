"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تطلق حملة "اسعدها في عيدها" بخصومات تصل حتى 50% احتفالاً بعيد الأم

وتقدم الشركة في إطار الحملة خصومات لغاية 50% على مجموعة مختارة من أجهزة التلفاز المتنوعة، وخصومات لغاية 29% على موديلات محددة من الأجهزة المنزلية الرقمية، بما فيها غسالات ومجففات الملابس وغسالات الصحون والمكانس الكهربائية وأفران الميكروويف، والتي تجعل الأعمال المنزلية أسهل وأسرع بالنسبة للأمهات، مما يمنحهن المزيد من الوقت للاستمتاع بأوقاتهن الخاصة بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية، وذلك عند الشراء من أي من معارضها أو معارض وكلائها الرسميين، وموزعيها المعتمدين في أنحاء المملكة.
أما عند الشراء عبر متجر سامسونج الإلكتروني، فسيكون بانتظار المشترين خصماً إضافياً بنسبة 5% عند تسجيل الدخول بحساب سامسونج، إلى جانب العديد من المزايا الحصرية التي تشمل التوصيل والتركيب المجاني، والمزيد من النقاط مع برنامج مكافآت سامسونج، وإمكانية التقسيط بفائدة 0%، مع كفالة لمدة سنة.
وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح رئيس قسم التسويق المؤسسي لدى شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي، محمد العبدالله بالقول: "نؤمن بأن كل أم تستحق الأفضل، ولذلك أطلقنا حملة عيد الأم للعام الجاري 2025 كما عودنا زبائننا في كل عام لتمكينهم من انتقاء هدايا تناسب توجهات مختلف الأمهات سواء كن من محبات التكنولوجيا أو من الباحثات عن الراحة في حياتهن اليومية، مع منتجات سامسونج المبتكرة التي لا تركز على التكنولوجيا لجعل الحياة أسهل فحسب، وإنما تضفي قيمة حياتية وإنسانية مع توليها المهام المنزلية."
ويشار إلى أن هذه الحملة تعد فرصة مثالية للمقبلين على الزواج أو الراغبين في تجديد أجهزتهم المنزلية، حيث تأتي ضمن سلسلة مبادرات "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي لتعزيز انتشار ابتكارات علامة سامسونج وحلولها الذكية، التي من شأنها تبسيط وتسهيل تفاصيل الحياة اليومية وجعلها أكثر سهولة وسلاسة.
-
أخبار متعلقة
-
وجبة "سوبر سبايسي تشيكن" لفترة محدودة من ماكدونالدز الأردن
-
بنك الإسكان يطلق حملة "الذهب بيضل ذهب" لجوائز حسابات التوفير لعام 2025
-
زين ترعى الحفل السنوي التاسع عشر لمؤسسة فلسطين الدولية
-
أكاديمية التحالف الأردنية تحتفل بثلاثة إنجازات أكاديمية متميزة
-
سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي توقع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع جامعة عمّان الأهلية
-
الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يُكرم تويوتا ويشيد بدعم المركزية تويوتا المتواصل
-
شركة البوتاس العربية تحقق أرباحًا صافية بقيمة 184 مليون دينار في عام 2024 وتواصل مسيرة النمو والتطور
-
"طلبات" الأردن تكرم سائقيها المتميزين والشركاء من شركات الدعم اللوجستي بجوائز تقديرية