"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تطلق حملة "اسعدها في عيدها" بخصومات تصل حتى 50% احتفالاً بعيد الأم

الوكيل الإخباري- احتفالاً بعيد الأم وتكريماً لعطائها، أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي حملتها السنوية المخصصة لهذه المناسبة تحت شعار "اسعدها في عيدها"، مقدمةً من خلالها الفرصة لاختيار الهدية المثالية التي تجمع بين الابتكار والتوفير، والتي تجعل هذه المناسبة أكثر تميزاً وتضفي لمسة من الراحة على حياة الأمهات بخصومات كبيرة تستمر حتى الثلاثين من شهر آذار المقبل.

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وتقدم الشركة في إطار الحملة خصومات لغاية 50% على مجموعة مختارة من أجهزة التلفاز المتنوعة، وخصومات لغاية 29% على موديلات محددة من الأجهزة المنزلية الرقمية، بما فيها غسالات ومجففات الملابس وغسالات الصحون والمكانس الكهربائية وأفران الميكروويف، والتي تجعل الأعمال المنزلية أسهل وأسرع بالنسبة للأمهات، مما يمنحهن المزيد من الوقت للاستمتاع بأوقاتهن الخاصة بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية، وذلك عند الشراء من أي من معارضها أو معارض وكلائها الرسميين، وموزعيها المعتمدين في أنحاء المملكة.



أما عند الشراء عبر متجر سامسونج الإلكتروني، فسيكون بانتظار المشترين خصماً إضافياً بنسبة 5% عند تسجيل الدخول بحساب سامسونج، إلى جانب العديد من المزايا الحصرية التي تشمل التوصيل والتركيب المجاني، والمزيد من النقاط مع برنامج مكافآت سامسونج، وإمكانية التقسيط بفائدة 0%، مع كفالة لمدة سنة.



وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح رئيس قسم التسويق المؤسسي لدى شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي، محمد العبدالله بالقول: "نؤمن بأن كل أم تستحق الأفضل، ولذلك أطلقنا حملة عيد الأم للعام الجاري 2025 كما عودنا زبائننا في كل عام لتمكينهم من انتقاء هدايا تناسب توجهات مختلف الأمهات سواء كن من محبات التكنولوجيا أو من الباحثات عن الراحة في حياتهن اليومية، مع منتجات سامسونج المبتكرة التي لا تركز على التكنولوجيا لجعل الحياة أسهل فحسب، وإنما تضفي قيمة حياتية وإنسانية مع توليها المهام المنزلية."