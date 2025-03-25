سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق مكنسة Bespoke Jet Bot Combo Steam AI الروبوتية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، عن إطلاق أحدث المكانس الروبوتية الذكية من علامة سامسونج، مكنسة Bespoke Jet Bot Combo المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتي صممت لتقدم تنظيف شامل مع تعقيم عالٍ بالبخار، متيحة إياها عبر نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارض وكلاء الشركة الرسميين وموزعيها المعتمدين في المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني الذي يمكن الوصول إليه عبر | Samsung المشرق العربي

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وتقدم المكنسة الجديدة التي تعزز سامسونج معها تجربة التنظيف المنزلية، أداءً عالياً وسهولة كبيرة في الاستخدام، مما يجعل تنظيف المنازل أكثر كفاءة وراحة وتقدماً، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار في التنظيف الذكي التي تتضمنها.



وتأتي المكنسة مزودة بمحطة تنظيف ذكية Clean Station Steam+، تتيح تنظيف وتعقيم الممسحة التي تحتويها بالبخار والماء الساخن، إضافة إلى التجفيف التلقائي، مما يضمن أقصى درجات النظافة.

وتتميز الممسحة بتصميمها الدوار المزدوج لضمان دورانها بسرعة 170 دورة في الدقيقة لإزالة الأوساخ والبقع الصعبة بكفاءة شديدة.



وتعزيزاً للسهولة في الاستخدام، فقد صممت المكنسة بما يضمن تنظيف المحطة تلقائياً بتفريغ كيس الغبار، وإعادة تعبئة الماء دون تدخل من المستخدم، ما يمكنه من التمتع بأقصى درجات الراحة، خاصة في ظل القدرة على شحن البطارية تلقائياً لضمان الجاهزية الدائمة للاستخدام.



وتعتمد المكنسة على تقنية AI Floor Detect التي تستخدم خمسة مستشعرات متطورة لتمييز أنواع الأرضيات وضبط الإعدادات وفقاً لذلك، فعند تنظيف السجاد على سبيل المثال، تقوم المكنسة برفع الممسحة تلقائياً أو فصلها بالكامل لمنع تبلل السجاد، مع تعزيز قوة الشفط بشكل تلقائي لتحقيق تنظيف أعمق.



وباستخدام نموذج AI DNN وكاميرا عالية الدقة، ومع تقنية التعرف على الأجسام والحيوانات الأليفة وغيرها من العناصر التي تصعب رؤيتها، تقوم المكنسة بتصنيف المساحات ورسم خريطة لها بتقنية 3D وتحديد المناطق المتسخة وإعادة تنظيفها باستخدام الممسحة المسخنة بالبخار والماء، مما يضمن إزالة البقع بشكل فعال وضمان نظافة وتجفيف المنزل، خاصة في ظل قدرتها على استشعار عمق السجاد لتجنب التسبب في البلل.



أما المحرك الرقمي العاكس التي تم تزويد المكنسة به، فيوفر قوة شفط قوية لإزالة أدق جزيئات الغبار والشعر، بينما تعمل الفرشاة عالية الجودة على تجميع الشعر وتقطيعه لمنع التشابك.