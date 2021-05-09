سامسونج تدعو عملاءها لحضور الحدث الافتراضي Bespoke Home

الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات اليوم عن عزمها تنظيم الحدث الافتراضي الأول من نوعه بعنوان "منزل حسب الطلب" Bespoke Home ،وذلك في 11 أيارالجاري، لتكشف خلاله عن رؤيتها للتصميم حسب رغبات العملاء، لضمان تحقيق المزيد من خصائص المرونة والاتصال الذكي بالاعتماد على أحدث ابتكاراتها.

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وسيوفر هذا الحدث نظرة أولى على مجموعة من الأجهزة والخدمات الجديدة المصممة حسب الطلب من سامسونج، إلى جانب احتفالها بالتوسع العالمي لثلاجتها المتوافقة مع هذا المفهوم،ووصولها إلى مختلف الأسواق، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا.



وقال جيه إس لي رئيس قسم الأجهزة الرقمية في الشركة: "مع أن دور الأجهزة لم يتغير كثيراً خلال القرن الماضي، شهدت أنماط حياتنا المنزلية تغيرات متسارعة، حيث أصبحت منازلنا اليوم أذكى، كما تنوعت وتطورت أذواقنا تجاه التصميم. ونتوقع أن تكون أجهزتنا انعكاساً لطرق عيشنا الحالية. ولهذا السبب قمنا بإنشاء برنامج "Bespoke"الذي يعني التصميم خصيصاً ليناسب احتياجات اليوم الأكثر ارتباطاًبالشبكة، بالإضافة إلى الأذواق الراقية".



- Bespoke Home منزل حسب الطلب



يعرض الحدث الافتراضي "منزل حسب الطلب" منتجات سامسونج الأكثر تركيزاً على رغبات المستهلكين واحتياجاتهم، بما في ذلك الأجهزة الملائمة لأنماط الحياة التي لم يتم الكشف عنها بعد،وتعدّ تجسيداًلفلسفة التصميم حسب الطلب،حيث تكون مخصصة أكثر، مع توفيرها الوظائف المرنة المناسبة للحياة المتصلة مع الشبكة.



وتتوافق أجهزة المطبخ المصممة حسب الطلب من سامسونج مع الاحتياجات المتطورة للمستهلكين كل يوم. وعن طريق الاستعانة بأحدث ابتكاراتها، تضع سامسونج تصوراً لمنزل مصمم حسب الطلب،حيث يتناسب تماماً مع أنماط الحياة الاستهلاكية المتنوعة.



- Designed for me مصمم ليناسبني



للمستهلكين اليوم أذواق أكثر تنوعاً وتميزاً، ويرغبون في تصميم بيئتهم المنزلية وتنظيمها بطريقة تعكس أذواقهم الشخصية بشكل أفضل.

ولتلبية هذه الحاجة، صممت سامسونج تشكيلة واسعة للسماح للمستخدمين بمواءمة الأجهزة مع ديكور المنزل ومتطلبات الحياة المعاصرة، من خلال التركيز على بعض الجوانب التي يمكن تصميمها حسب الطلب.



Flexible for me - أجهزة مرنة تلبي احتياجاتي



خلال الوباء، أصبحت المنازل متعددة الوظائف بشكل متزايد، حيث أصبحت أكثر مثل صالات الألعاب الرياضية والمكاتب والفصول الدراسية.

ومن خلال مجموعة الأجهزة الواسعة المصممة خصيصاً لتلبية هذه المتطلبات، توفر سامسونج أجهزة تمتاز بالمرونة والتصاميم المعيارية لتناسب أنماط حياة المستهلكين.

وبدءاً من القدرة على إضافة وحدات لاستيعاب التغيرات التي تطرأ على المنزل، وتعديل أرفف الثلاجة ودرجات حرارة التبريد، يمكن للمستهلكين تكبير المساحات المنزلية وتخصيصها لتحسين الوظائف.



Smart for me - أجهزة ذكية تتوافق مع توقعاتي



يعتمد الناس كثيراً على الربط مع الشبكة أكثر من أي وقت مضى، ويتوقعون أن تستفيد أجهزتهم أيضاً من ميزات الاتصال، للوصول إلى نمط حياة منزلي أذكى وأكثر فعالية. ولتلبية هذه الحاجة، تستخدم سامسونج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا منصة "الأشياء الذكية" SmartThings لتوفير حلول إدارة

المنزلية السهلة، لمساعدة الناس على توفير الوقت مع تعزيز الكفاءة.



ويحظى مفهوم "المنزل حسب الطلب" بالدعم الجيد من خلال منصة "الأشياء الذكية" SmartThings من سامسونج، بما في ذلك خدمة الطهي التي تقدم للمستخدمين توصيات بشأن الوصفات، والتسوق عبر الإنترنت لتوفير الاحتياجات، والتخطيط للوجبات اليومية، ومنصة رعاية الحيوانات الأليفة التي توفر مراقبة المنزل عن بعد،والنظام الذكي لإدارة خزانة الملابس للحصول منها على تعليمات العناية بالملابس،ونظام مراقبة جودة الهواء سهل الاستخدام، والعديد من خدمات إنترنت الأشياء الأخرى.



Sustainable for all - حلول مستدامة للجميع



يقضي المستهلكون وقتاً أطول في المنزل، ويتطلعون للعيش بطرق أكثر استدامة، من خلال تقليل النفايات واستهلاك الطاقة. وتلتزم سامسونج بتقديم منتجات أقوى وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة لمساعدتهم على تقليل الانبعاثات.



وصممت سامسونج ثلاجات حسب الطلب، مع لوحات قابلة للتبديل، وتعزيزها بتصاميم معيارية تسمح للمستخدمين بتحديث ثلاجاتهم بمرور الوقت، ما يطيل عمر المنتج.

وعلاوة على ذلك، تعمل غسالات سامسونج على زيادة كفاءة المنظفات وتدفق المياه إلى أقصى حد مع توفير الطاقة من خلال تقنيتي "Ecobubble" و "QuickDrive™" وحلول الذكاء الاصطناعي التي لا تقلل أوقات الدورات فحسب، بل تضمن أيضاً تنظيفاً قوياً في درجات الحرارة المنخفضة.

ومنذ 2012، عمدت سامسونج إلى زيادة الاعتماد على البلاستيك المعاد تدويره في منتجات الأجهزة المنزلية، وستقدم حزماً صديقة للبيئة معاد تدويرها، بدءاً من كوريا هذا العام.



للمزيد من المعلومات حول أجهزة نمط الحياة الجديدة من سامسونج، والمصممة حسب الطلب، يمكنك حضور حدث إطلاق "Bespoke Home 2021"، على قناة سامسونج العالمية على اليوتيوب، وموقعها الإلكتروني: Samsung.com

وغرفة الأخبار Newsroom.samsung.comفي تمام الساعة الحادية عاشرة ليلاً بتوقيت كوريا (10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و 15:00 بتوقيت غرينتشو 21:00 بتوقيت تايلند).