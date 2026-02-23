سامسونج تطلق النسخة الجديدة من Bixby على واجهات One UI 8.5

07:43 م

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن إطلاق الإصدار التجريبي (إصدار بيتا) لأحدث نسخة من Bixby، تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي يعمل بالأوامر الصوتية. وتتيح النسخة الجديدة لمستخدمي أجهزة جالاكسي وظائف المحادثة وتنفيذ الأوامر باللغة الطبيعية، وتقديم إجابات مبنية على أحدث المعلومات المتاحة على الإنترنت، وهو ما يعني تقديم تجربة تفاعلية غير مسبوقة في الراحة والسهولة.





وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس عمليات وحدة أعمال تجربة الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات، وون-جون تشوي: "عملنا منذ أن تم إطلاق أول هاتف مزوّد بتقنيات الذكاء الاصطناعي في عام 2024 على تحسين تجربة استخدام الأجهزة وتبسيطها لتمكين أكبر عدد من المستخدمين من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي. واليوم، نفخر بتقديم أول حلٍ قادر على إجراء المحادثات باللغة الطبيعية في أجهزة سامسونج، حيث يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لهذه الجهود المستمرة. وبذل فريقنا جهوداً كبيرة لتقديم نسخة مطوّرة من Bixby بإمكانيات جديدة كلياً بحيث يمنح شعوراً طبيعياً بالتفاعل والتواصل، وسهولةً أكبر في التحكم بالجهاز، وهو ما يمنح المستخدمين تجربة سلسة في تنفيذ المهام اليومية".



محادثة طبيعية لتسهيل التحكّم بالجهاز

مع التحديث الجديد، يتيح Bixby للمستخدمين التحكّم بأجهزة جالاكسي والاستفادة من كامل تفاصيلها باستخدام اللغة الطبيعية، دون تقييدهم بإعدادات محددة أو بنية قوائم معقّدة أو أوامر محدودة، إذ يمكنهم ببساطة وصف طلبهم- وحتى طرح الأسئلة حول أداء جهازهم بلغتهم الطبيعية، حيث يفهم Bixby القصد من الأوامر ويتخذ الإجراء المناسب، ما يقلّل الوقت والجهد اللازمين لإدارة إعدادات وميزات الجهاز وإنجاز المهام اليومية.



على سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يقول: "لا أريد أن تنطفئ الشاشة أثناء نظري للشاشة"، وسيفهم Bixby الطلب ويقوم على الفور بتمكين ميزة "إبقاء الشاشة قيد التشغيل أثناء المشاهدة"، دون الحاجة إلى التنقّل عبر القوائم أو معرفة الاسم الدقيق للميزة.



كما يستطيع التطبيق التعرّف على الإعدادات الحالية للجهاز واقتراح مجموعة من الحلول الممكنة والدقيقة بناءً على أوامر المستخدمين، ما يقلل حالات التجربة والخطأ ويسرّع إنجاز المهام، حتى في حال عدم معرفة المستخدمين بتفاصيل الجهاز أو ميزاته.



فمثلاً، إذا طرح المستخدمون السؤال: "لماذا تبقى شاشة هاتفي مضاءة دائماً عندما يكون في جيبي؟"، فسيفهم Bixby سياق السؤال ويعرض الإعدادات الملائمة، مثل ميزة "الحماية من اللمس العرَضي"، ما يتيح تفعيلها مباشرة.



إمكانات تصفّح الإنترنت في الزمن الحقيقي

ويوفّر Bixby إمكانات البحث عبر الإنترنت في الزمن الحقيقي، لتمكين الوصول إلى معلومات مباشرة ومحدّثة، مع عرض النتائج ضمن واجهة Bixby نفسها. ويساعد هذا التكامل المستخدمين على استكشاف مختلف المواضيع والمعلومات في واجهة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. وبالتالي، يصل المستخدمون إلى ما يحتاجونه من معلومات بسرعة أكبر، دون التشتت في البحث أو الانتقال إلى متصفح أو تطبيق منفصل.



ويمكن للمستخدم مثلاً أن يطلب من Bixby: "ابحث عن فنادق في العقبة تحتوي على مسابح للأطفال". وبعد معالجة الطلب، يقدم Bixby نتائج البحث المطلوبة مباشرةً ضمن واجهته، ما يتيح للمستخدمين استعراض الخيارات المتاحة دون انقطاع أو تأخير.



التوافر

يتوفر التحديث الجديد من Bixby على الأجهزة التي تعمل بواجهة One UI 8.5 في ألمانيا والهند وكوريا الجنوبية وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع التخطيط لتوسيع قائمة الأسواق المدعومة مستقبلاً. لمزيد من المعلومات حول Bixby، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Samsung.com.