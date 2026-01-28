سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية

06:10 م

الوكيل الإخباري- تشكّل الهواتف الذكية اليوم أهم المساحات الشخصية للمستخدمين، سواءً بالمعنى المجازي أو الفعلي، ومع ذلك يستخدمها الأفراد غالباً في أماكن تغيب فيها الخصوصية، مثل وسائل النقل، والمصاعد، وأثناء الانتظار في الطوابير، ما قد يكشف تفاصيل حياتهم الرقمية أمام الآخرين. وفيما تطوّرت الهواتف الذكية لتراعي متطلبات المستخدمين وتفضيلاتهم وحتى عاداتهم، لا زالت حماية الخصوصية لكل ما يظهر على شاشاتها متأخرةً، وتتطلب حلولاً أكثر ذكاءً. واستجابةً لهذا الواقع، توفّر حلول سامسونج المبتكرة مستويات خصوصية قابلة للتكيّف مع المتطلبات الخاصة لكل مستخدم.





وستطلق سامسونج قريباً مستوىً جديداً من أدوات حماية خصوصية المحتوى المرئي، والتي تم تصميمها بعناية لتوفير حماية متقدمة من التطفل البصري في أي مكان. وتضمن هذه الحلول الجديدة للمستخدمين مساحة آمنة للاطلاع على الرسائل أو إدخال البيانات السرية بثقة تامة، حتى أثناء التواجد في وسائط النقل العامة.



حماية مرنة تتكيف مع احتياجات المستخدمين

تختلف احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم حول هواتفهم باختلاف أنماط حياتهم ومتطلباتهم، وكذلك تختلف معها احتياجات الخصوصية، ولهذا حرصت سامسونج في تطوير حلول الخصوصية الجديدة على اعتماد منهجية مرنة تضع القرار بين يدي المستخدمين؛ إذ تمنحهم القدرة على تخصيص نموذج الحماية وفق استخدامهم، سواء عبر تفعيل وضع خصوصية الشاشة بشكلٍ دائم، أو ربطه بفتح تطبيقات محددة أو عند الوصول إلى الأقسام الشخصية في هواتفهم. وتتيح هذه الحلول للمستخدمين إعدادات متقدمة للتحكم في درجة وضوح المحتوى، بما يضمن الحدّ من الكشف البصري في الأماكن العامة.



كما وتمكّن حلول الخصوصية الجديدة المستخدمين من حماية جوانب محددة من تجربتهم مع هواتفهم، مثل الإشعارات المنبثقة، مع إمكانية تخصيصها أو إيقافها بالكامل عند الحاجة، بدل تطبيق حل موحّد لا يراعي السيناريوهات المختلفة لطريقة تفاعل المستخدمين مع هواتفهم.



واستغرق تطوير هذا المستوى المتقدم من الخصوصية أكثر من خمس سنوات من البحث الفني، والاختبارات المعمّقة، والتحسين المستمر. وشمل دراسة دقيقة لطبيعة استخدام الأفراد لهواتفهم، ومختلف أنواع المحتوى الذي يعتبرونه خاصاً، والآليات التي يمكن تطبيقها لضمان تكيّف الخصوصية مع تجاربهم الشخصية دون تقييدهم. وتتمثّل نتيجة هذه الجهود بتكامل متناغم بين الجهاز والبرمجيات، لتوفير حماية فعّالة لا تؤثر على تجارب المستخدمين.



معيار جديد لخصوصية الهواتف الذكية

تمثل هذه الخطوة أحدث محطة في مسيرة ابتكارات هواتف جالاكسي المصممة لحماية المستخدمين. فالخصوصية مرادفة للأمان، ولا أمان دون حماية الخصوصية. وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، رسّخت حلول Samsung Knox الأمنية مستويات متعددة من الحماية لأجهزة جالاكسي، بدءاً من وحدات الأجهزة الأمنية المخصصة مثل Knox Vault، وصولاً إلى البيئات الدفاعية الرقمية المتقدمة مثل Knox Matrix. وتأتي حلول الخصوصية الجديدة استكمالاً لإرث سامسونج الراسخ في مجال الأمان، لتقدم مستوى غير مسبوقٍ من التحكم البصري في الخصوصية. وأشارت سامسونج إلى أن مستخدمي هواتف جالاكسي سيكونون على موعد مع خصوصية بصرية استثنائية ومستويات غير مسبوقة من الأمان.

