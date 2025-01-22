سامسونج توسع نطاق "AI Home" عبر مجموعة من الأجهزة المنزلية تجسيداً لرؤية "شاشات في كل مكان"

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤخراً عن توسيع تقنيتها المتقدمة للشاشات، ومدمجها ضمن مجموعة أوسع من الأجهزة المنزلية، مما يمثل خطوة جريئة نحو تحقيق رؤيتها: "شاشات في كل مكان". هذا العام، ترتقي سامسونج بتجربة المطبخ من خلال إطلاق ثلاجة جديدة مزودة بشاشةAI Home قياس 9 بوصات، وتضمين شاشة AI Home قياس 7 بوصات بفرن الحائط الكهربائي. كذلك، فقد عملت الشركة على توسيع الخيارات في فئة الغسيل، حيث زودت غسالة ومجففة الملابس Bespoke AI™ التي سيتم إطلاقها رسمياً خلال الفترة المقبلة، بشاشة AI Home قياس 7 بوصات.

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ورفعت سامسونج الستار عن مختلف منتجاتها الجديدة هذه على هامش مشاركتها في فعاليات نسخة 2025 من معرض CES.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قسم الأجهزة الرقمية بشركة سامسونج للإلكترونيات، جيونغ سيونغ مون: "لقد كنا في طليعة تطوير الأجهزة المزودة بالشاشات لتحسين تجارب المستهلكين من خلال الميزات والوظائف المبتكرة. وبالإضافة إلى هذه الجهود الرامية لتعزيز قابلية الاستخدام، نعمل على توسيع خيارات المستهلكين من خلال تطوير شاشات ذات قياسات وأحجام مختلفة ودمج هذه الشاشات بفعالية بالعديد من المنتجات من علامة سامسونج".



ومن خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات بأحجام شاشات مختلفة، تهدف سامسونج إلى تعزيز سهولة الاستخدام للمستهلكين، لتحويل المنازل إلى منازل ذكية متصلة على نحو أكبر وأفضل.

ومع تضمين الشاشات المدمجة في غسالة الملابس، وهي التي تدعم أوامر التحكم الصوتي عبر Bixby، فإنه سيكون بإمكان المستخدمين الاطلاع عبر هذه الشاشات على معلومات أساسية مثل درجة الحرارة الداخلية أو معلومات دورة الغسيل، بطريقة واضحة وبسيطة.



وعلاوة على ذلك، تُعد ميزة Map View من العناصر المميزة، حيث تتيح للشاشات المدمجة إمكانية العمل كمراكز تحكم مبسطة ومريحة، تمكّن المستخدمين من مراقبة أجهزتهم المتصلة والتحكم بها من شاشة واحدة. وفضلاً عن ذلك، توفر هذه الشاشات ميزات ترفيهية متنوعة عبر الاتصال بالإنترنت، مما يوسع من دور الأجهزة المنزلية داخل البيئة المنزلية.



وفي المطبخ، وبالإضافة إلى الثلاجات المزودة بشاشات Family Hub قياس 21.5 بوصة و32 بوصة المتوفرة حالياً، تكشف سامسونج النقاب عن ثلاجة Bespoke المزودة بشاشة AI Home قياس 9 بوصات، والتي تلبي احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن ميزات Family Hub المتقدمة بحجم أكثر ملاءمة.



وتعزيزاً لدورها كمركز تحكم، تسمح ميزة Map View المحدّثة للمستخدمين باختيار وضعيات محددة تناسبهم للأجهزة المتصلة، مثل المكيفات الكهربائية والمكانس الروبوتية، ويمكن الوصول إليها مباشرة من الشاشة الرئيسية. وعلاوة على ذلك، تعمل شاشة AI Home قياس 9 بوصات كمركز تحكم للأجهزة الذكية من الأطراف الثالثة المتوافقة مع SmartThings، مثل الأضواء والمقابس الذكية. وعلاوةً على هذه الوظائف، سيتمتع المستخدمون بإمكانية الوصول السلس إلى ميزات مثل SmartThings Energy وخيارات الترفيه المدمجة.



وكجزء من توسيع توافر شاشات AI Home في منتجات الغسيل، تقدم سامسونج شاشة AI Home قياس 7 بوصات لمجموعة الغسالة والمجفف الجديدة Bespoke AI™ Washer and Dryer. وتساهم هذه الشاشة في جعل الغسيل أكثر كفاءة وسهولة من خلال التنقل السلس بين القوائم، والحصول على التحديثات الفورية لدورات الغسيل، ومراقبة استهلاك الطاقة. وتضيف هذه التطورات، إلى جانب ميزات مثل Map View، تحسينات قيمة لتجارب المستخدمين اليومية مع أجهزتهم.



وفي بعض الأسواق، سيتم إطلاق مجموعة Bespoke AI Laundry Combo™ أيضاً بشاشة أصغر حجماً، وهي التي يبلغ قياسها 4.3 بوصة. ومن خلال إضافة شاشات AI Home إلى مجموعة واسعة من المنتجات واعتماد أحجام شاشات متنوعة، تواصل سامسونج توسيع الخيارات لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المستهلكين والزبائن.



هذا وسيتم تضمين مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزة الطهي لتحويلها شاشاتها لشاشات AI Home. وفي هذا السياق، سيتم إحلال هذا التحديث في الفرن الكهربائي (فرن الحائط) Bespoke Wall Oven المتوافر في السوق الأمريكية، ضمن شاشته وهي شاشة LCD قياس 7 بوصات، وذلك عبر تقنية التحديث عن بُعد OTN.



وبفضل مزاياه المحسنة ووظائفه العملية، فقد حصل الفرن المحدث على تقدير من جوائز CES® 2025 Innovation Awards المرموقة، ويتميز الآن بميزات محسنة لتوصيات الوصفات وخصائص الاتصال التي تجعله جزءًا من نظام المنزل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.



أما ميزة AI Pro Cooking™، التي كانت تتعرف في الأصل على مكونات الأطعمة وتوصي بالوصفات من بين 80 قائمة طهي موجهة، فقد تم ترقيتها لتشمل الآن ميزة "الطهي المخصص" (Customized Cook)، مما يتيح للمستخدمين إضافة وصفات معينة يطهونها بشكل متكرر. وتعرض الشاشة نوافذ منبثقة توصي المستخدمين بحفظ إعدادات الفرن للوصفات التي يتم طهيها بشكل متكرر، والتي يمكن أيضاً حفظها يدوياً بعد استخدام واحد.