الأحد 11-12-2022
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دورة تدريبية في إربد حول الإسعافات الأولية
منحة تشيكية لمستشفى الملك المؤسس بقيمة 215 ألف دولار
الجامعة الأردنية وأكاديمية الطيران الملكية تُبرمان مذكرة تفاهم
غرف الصناعة تعقد اجتماعا طارئا الاثنين لبحث تداعيات إضراب الشاحنات
أخبار الشركات
أخبار الشركات
سامسونج للإلكترونيات و "NAVER" تتعاونان لتطوير حلول أشباه الموصلات المحسّنة لنشر الذكاء الاصطناعي فائق النطاق
زين تفتتح مركز الاتصال السادس لخدمات المشتركين في السلط
افتتاح محطة وقود جديدة في عمان تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات
بنك الإسكان يُكرّم فريق"عطاء الإسكان" تقديراً لدوره في تنفيذ مبادرات البنك ونشاطاته التطوعية
كورونا
كورونا
مفاجأة.. كورونا تسببت بانتشار عدوى أخرى خطرة تهدد الحياة
كورونا يصيب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
أدمغة المراهقين تصاب بالشيخوخة المبكرة بسبب القيود خلال جائحة كورونا