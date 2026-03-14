الإثنين 2026-03-16 07:03 م

سامسونج Galaxy S26 Ultra يحصد جائزة "أفضل جهاز" ضمن جوائز المحمول العالمية خلال مؤتمر MWC 2026

الجهاز الرائد من سامسونج ينال أعلى تكريم تقديراً لما يتضمنه من ابتكارات نوعية ومؤثرة في تقنيات الأجهزة المحمولة
السبت، 14-03-2026 11:26 م
الوكيل الإخباري- أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة مؤخرا عن حصول جهاز Galaxy S26 Ultra على جائزة "أفضل جهاز" ضمن جوائز المحمول العالمية، المقدمة خلال المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة (MWC 2026) الذي استضافته مدينة برشلونة الإسبانية. وتنظم الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول هذه الجوائز سنوياً على هامش المؤتمر لتكريم أبرز الابتكارات في قطاع الأجهزة المحمولة، حيث تعد فئة "أفضل جهاز" أبرز جوائزها باعتبارها تحتفي بالمنتجات الاستهلاكية التي ترسي معايير جديدة في القطاع. وتُمنح هذه الجائزة بناءً على تقييم لجنة تضم أكثر من 200 من كبار المحللين المستقلين والصحفيين المتخصصين ورواد القطاع حول العالم، مما يجعل الأجهزة الفائزة بهذه الجائزة تُعرّف بأنها المعيار الذهبي في المشهد الرقمي العالمي.اضافة اعلان

 
حصد Galaxy S26 Ultra جائزة أفضل جهاز خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 4 آذار، تقديراً للتكامل السلس الذي يقدمه الجهاز بين المكونات المادية المتطورة والبرمجيات الذكية القائمة على واجهةOne UI 8.5 . ويعتمد الجهاز على مزايا منظومةGalaxy AI التي توفر نظاماً ذكياً يتكيف مع احتياجات المستخدمين وسياق الاستخدام، ويمكنه تبسيط المهام اليومية مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى مستويات الأمان وحماية الخصوصية. وتعمل هذه الابتكارات مجتمعة على تقديم تجربة مبسطة ومريحة للأجهزة المحمولة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والقادرة على التنبؤ باحتياجات المستخدمين وتلبية متطلباتهم بسهولة.
 
كما تضمنGalaxy S26 Ultra أول ميزة من نوعها في العالم لحماية الخصوصية المدمجة ضمن الشاشة (Privacy Display)، في إنجاز هندسي بارز في مجال تقنيات العرض، يمنح المستخدمين تجربة مشاهدة نابضة بالحيوية مع مستوى أعلى من الخصوصية. كما يتيح المعالج المخصص في الجهاز أداءً أسرع لمزايا Galaxy AI، ما يرسخ معياراً جديداً لتجارب الأجهزة الذكية السلسة.
 
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس لجنة تحكيم جائزة أفضل جهاز ضمن مؤتمر MWC 2026، شون كولينز: "شهدنا هذا العام منافسةً قوية ضمن الجوائز، وحرصنا على تسليط الضوء على التقنيات المبتكرة والجذابة وعالية الفعالية، التي تسهم في دفع عجلة تطور القطاع إلى الأمام. وتألق هذا العام جهاز Samsung Galaxy S26 Ultra بفضل قدرته على توسيع آفاق تكنولوجيا الأجهزة المحمولة بالتوازي مع تقديم تأثير إيجابي ملموس في حياة المستخدمين. ويتميّز الجهاز بابتكاراته الثورية في مجال الخصوصية التي ترتقي بجوانب الأمن والمساحة الشخصية والثقة، باعتبارها من أهم متطلبات الحياة الرقمية اليوم".
 
وقد أشارت لجنة التحكيم إلى أن الجهاز برز بين أكثر من 3,000 شركة عارضة في المؤتمر، لقدرته على وضع الابتكارات المستقبلية بين أيدي المستخدمين اليوم. وأضافت لجنة التحكيم: "في حين تستعرض العديد من المعروضات في المؤتمر تقنيات المستقبل، إلا أن هذا الجهاز يمنح المستهلكين فرصة اختبار تلك التقنيات في الوقت الحاضر".
 
من جهتها، قالت نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق في وحدة أعمال تجارب الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات، ستيفاني تشوي: "يسعدنا أن يحظى جهازGalaxy S26 Ultra بلقب أفضل جهاز ضمن جوائز المحمول العالمية لهذا العام. ويمثل هذا الجهاز نموذجاً متقدماً للهواتف المدعومة بوكلاء الذكاء الاصطناعي القادرة على التفاعل بذكاء مع احتياجات المستخدمين، كما يجسد التزام سامسونج المستمر بدفع حدود الابتكار في القطاع. ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة في ظل المستوى الاستثنائي من الابتكار الذي شهده مؤتمر MWC 2026 من المشاركين والعارضين هذا العام".
 
لمزيدٍ من المعلومات حول جهاز Galaxy S26 Ultra، يُرجى زيارة الموقعين الإلكترونيين: Samsungmobilepress.com، وSamsung.com.
 
نبذة عن شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة
تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك وأنظمة التكامل واسع النطاق (LSI). كما تُطوّر سامسونج تقنيات التصوير الطبي، وحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والروبوتات، وتُقدّم منتجات مبتكرة في مجال السيارات والصوت من خلال Harman. بفضل منظومة SmartThings، والتعاون المفتوح مع الشركاء، ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع منتجاتها، تُقدّم سامسونج تجربة اتصال سلسة وذكية. للحصول على آخر الأخبار، يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط : news.samsung.com/mena
