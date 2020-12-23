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الأربعاء، 23-12-2020 11:51 ص

سرايا العقبة تحتقل بإضاءة "شجرة عيد الميلاد"

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الوكيل الإخباري - قامت سرايا العقبة – أحد مشاريع شركة إيجل هيلز الأردن يوم الخميس السابع عشر من كانون الأول،بإضاءة شجرة عيد الميلاد للعام الجاري لأول مرة على شواطئهابعروض وفعاليات مبهرة ضمن أجواء عائلية تمتع بها سكان المشروع وأهالي المجتمع المحلي.

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حيث قدمت أكبر وأكثر تجربة تميّزاً هذا العام بحضور كل من السيد عبدالله الفريحات نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سرايا العقبة،والأب ابراهيم حجازين راعي كنيسة الروم الكاثوليك في العقبة والقس نبيل قاقيش راعي الكنيسة الإنجيلية.


وقد احتضنت الفعاليات تزيين مشروع سرايا العقبة ابتداءاً من مدخله الرئيسي، على امتداد الشوارع الداخلية للمشروع وأحيائه السكنية المتنوعة، حيث تمتع الزوار والقاطنيين خلال تنقلهم بالمشروع بالإضاءة المميزة لزينة الأعياد بوجود فرقة كورال أضافت رونقاً خاصاً على أغاني أعياد الميلاد في نادي سرايا الشاطئي ليستمتع الزوار بالأجواء تزامناً مع اضاءة الشجرة.


وتمّ خلال الفعالية أيضاً افتتاح حلبة التزلج على الجليد على شواطئ البحر الأحمر، التي أضافت نكهة عائلية للأجواء الشتوية لتضاعف المتعة والترفيه وصولاً إلى درجتها القصوى سعياً نحو توفير خيارات جديدة أمام سكان المدينة وزوارها على مدار الأيام المقبلة. كما ويتخلل الفعالية وجود الأطعمة والوجبات المتنوعة المخصصة لهذا الموسم للحاضرين وعائلاتهم ضمن مناطق مجهزة لهم لضمان راحتهم و متعتهم.


وبهذه المناسبة، عبّر السيد "عبدالله الفريحات" نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي عن سعادته بهذة الأجواء العائلية، وقال: "تفخر إيجل هيلز الأردن باستضافة زوارها خلال هذه الفعالية." وأضاف: "جاءت هذه الخطوة في إطارجديد يتيح للزائرين والقاطنين في مشروع سرايا الإستمتاع بتجربةً متميزة  ضمن مرافق المشروع ومناظره الطبيعيه الفريده بإطلالات ساحرة على التجهيزات والإضاءات المتلألئه مع ضمان الإلتزام التام بإجراءات السلامة والصحة العامة."

 


ومن الجدير بالذكر، أن الفعاليات ستستمر على مدار الشهر الحالي، لتتيح للزوار والقاطنين قضاء أمتع الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء ضمن تجربة فريدة وإستثنائية من نوعها في مشروع سرايا العقبه..


 




 

 


 

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