سفرات استثنائية وعروض مذهلة من الاردنية للطيران

الوكيل الإخباري - استعد لتجربة سفر استثنائية من الشارقة إلى عمان مع عرض مذهل من شركة الأردنية للطيران!



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و ٣٠ كيلو مجانا

استمتع بتجربة سفر مريحة ومميزة مع الشركة الأردنية للطيران وانطلق انت و عائلتك في رحلتك نحو عمان.

العرض ساري الى نهاية شهر 8 .

لا تدع الفرصة تفوتك!



للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :

06-5501760

فرع وسط البلد:

0777066115

فرع العقبة:

0777660119

للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:

0777777735

او الحجز عن طريق موقعنا الالكتروني



