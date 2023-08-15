الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

تراجع أسعار عقود الأرز الآجلة عالمياً لشهر ايلول المُقبل

ارتفاع مساحة الأبنية المُرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي

الدفاع المدني: التعامل مع 1532 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

حماية المستهلك تطالب بتكثيف الرقابة على السلع المكشوفة

انخفاض أسعار البندورة والخيار واستقرار الكوسا والبطاطا

الأمن يُحقق بعد العثور على خمسيني تعرّض للضرب المُبرح في الشارع باربد

صناعة الأردن: توفر الزي المدرسي بأسعار مستقرة وكميات كافية

التربية: الانتهاء من مطابقة نتائج طلبة التوجيهي اليوم

الفراية: المخدرات دافع أساسي للجريمة

السعايدة للمواطنين: تجنبوا شحن المركبات واستخدام اجهزة الكهرباء في هذه الأوقات

الثلاثاء، 15-08-2023 12:08 م

سفرات استثنائية وعروض مذهلة من الاردنية للطيران

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الوكيل الإخباري - استعد لتجربة سفر استثنائية من الشارقة إلى عمان مع عرض مذهل من شركة الأردنية للطيران!

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 احجز الآن تذكرتك واحصل على التذكرة الثانية FREE
و ٣٠ كيلو مجانا 
استمتع بتجربة سفر مريحة ومميزة مع الشركة الأردنية للطيران وانطلق انت و عائلتك في رحلتك نحو عمان.
العرض ساري الى نهاية شهر 8 .
لا تدع الفرصة تفوتك!

للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :
06-5501760
فرع وسط البلد:
0777066115
فرع العقبة:
0777660119
للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:
0777777735
او الحجز عن طريق موقعنا الالكتروني 

 




 

 


 

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