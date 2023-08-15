سفرات استثنائية وعروض مذهلة من الاردنية للطيران

الوكيل الإخباري - استعد لتجربة سفر استثنائية من الشارقة إلى عمان مع عرض مذهل من شركة الأردنية للطيران!
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و ٣٠ كيلو مجانا
استمتع بتجربة سفر مريحة ومميزة مع الشركة الأردنية للطيران وانطلق انت و عائلتك في رحلتك نحو عمان.
العرض ساري الى نهاية شهر 8 .
لا تدع الفرصة تفوتك!
للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :
06-5501760
فرع وسط البلد:
0777066115
فرع العقبة:
0777660119
للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:
0777777735
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