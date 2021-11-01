سنيورة تحقق صافي أرباح بقيمة 6.4 مليون دينار أردني

الوكيل الاخباري - أعلن السيد طارق العقاد رئيس مجلس الإدارة لشركة سنيورة للصناعات الغذائية عن تحقيق مجموعة سنيورة صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 6.4 مليون دينار أردني (9 مليون دولار أمريكي) مع نهاية الربع الثالث 2021 بنمو نسبته %26 على أساس سنوي.

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كما نمت اجمالي الايرادات لتصل 80.8 مليون دينار (114 مليون دولار أمريكي) بارتفاع نسبته 54% على أساس سنوي.



وسنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان (ASE: SNRA).

وهي الرائدة لصناعة اللحوم في المنطقة، حيث تقوم بالانتاج من خلال أربعة مصانع مجهزة بأفضل التقنيات العالمية في فلسطين والأردن والإمارات وتركيا.

للمزيد من المعلومات: www.siniorafood.com

