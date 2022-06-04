سيارات علامة كيا خيارك الأذكى

الوكيل الإخباري - تعتبر علامة كيا من علامات السيارات التي تحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم؛ لما تقدمه من تشكيلة واسعة ومميزة من فئات وموديلات السيارات المتنوعة التي ترضي كافة الأذواق وتلبي مختلف الاحتياجات،

اضافة اعلان

ولما تتسم به مواصفات ومزايا وتجهيزات وضعتها كيا ولا تزال في عين الاعتبار لدى تطوير سياراتها، وهي التي تجعل من تجربة القيادة تجربة مميزة ومريحة.

إليكم أبرز المواصفات والمزايا والتجهيزات التي تضع سيارات كيا في فئة خاصة بها، كما تجعلها خياركم الأذكى والأول عند التفكير باقتناء سيارة جديدة:



1-الجودة العالية



تتميز سيارات كيا بالجودة العاليةالتي تحرص كيا على اتسام مختلف سياراتها بها، والتي تعمل باستمرار على رفعها من خلال تصميم وصنع السيارات بجودة واحتراف وبراعة، وعبر تعزيز متانتها وعمرها الافتراضي، الأمر الذي يعزز من موثوقيتها واعتماديتها يوماً بعد يوم.

وتتجلى الجودة العالية في سيارات كيا بالعديد من الجوائز التي نالتها، وبالتصنيف المتقدم الذي احتلته كيا مؤخراً في دراسة الاعتمادية السنوية لعام 2022 من مركز دراسة جيه دي باور الأميركي البحثي المرموق؛ حيث صنفت في المركز الأول كأقل علامة تجارية من حيث المشاكل المبلغ عنها، متفوقة بذلك على العديد من العلامات التجارية الأخرى المباعة في الولايات المتحدة.



2-مستوى السلامة والأمان الكبير



تمتاز سيارات كيا بما تقدمه للمستخدمين من مستويات أمان وسلامة كبيرة على الطرقات لاحتلال هذين العنصرين قدراً بالغاً من الأهمية بالنسبة لكيا، واضعةً إياهما على سلم أولوياتها.

ومع هذا التوجه، استطاعت أربعة موديلات من سيارات كيا 2022، وهي: كيا تيلورايد، وكيا سبورتاج، وكيا ستينجر، وكيا كيه5، نيل أعلى تصنيفات السلامة والأمان (تصنيف من فئة 5 نجوم) من قبل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعةNHTSA في الولايات المتحدة الأميركية بعد خضوعها لاختبارات صارمة.

كذلك، فقد وقعت ثمانية موديلات من سيارات كيا من بينها سياراتها الأعلى تصنيفاً من حيث السلامة لعام 2022 بما فيها: كيا سيلتوس، وكيا سبورتاج، وكيا سورينتو، وكيا تيلورايد، ضمن اختيار معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة IIHS لقائمة أفضل السيارات في معايير السلامة والأمان المتقدمة لعام 2022، والمعروفة باسم Top Safety Pick and Top Safety Pick+.

وفي هذا السياق، حصلت سيارات كيا الرياضية بما فيها كيا كيه5، وكيا ستينجر على جوائز TSP+ في إشارة لتجهيزها بأعلى معايير هندسة السلامة التي تعزز تجربة القيادة الممتعة.

هذا وتعد سيارة كيا كيه 5 من سيارات السيدان متوسطة الحجم اختياراً مثالياً لاحتياجات العائلات؛ ذلك أنها تمتاز بالموثوقية والأمان غير المسبوقين، ما يزيد راحة البال.

وإلى جانب ذلك، فإن تصميم مقصورة السيارة الذي يراعي احتياجات السائق، والمعزز بمجموعة من مزايا الراحة التي تضمن رحلة مريحة وممتعة لكل ركاب السيارة.

أما بالنسبة لأولئك المهتمين بالحفاظ على البيئة، فإن سيارة كيا كيه5 الهجينة، تتفوق على غيرها من الخيارات.

وتأتي كل من سيارتي كيا كيه 5 وكيا كيه5 الهجينة مع مجموعة كاملة من تقنيات وأنظمة السلامة، مشتملة على الوسائد الهوائية، ونظام المساعدة على صعود المنحدرات، وأنظمة مساعدة السائق النشطة Drive Wise الخاصة بكيا، والتي تتضمن بدورها أنظمة المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، والتحذير عند تغيير المسرب، وتنبيه الركاب في الخلف، وغيرها الكثير مما ورقف وراء نيلها جوائز جوائز TSP+.



3-الكفاءة من حيث الأسعار واستهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة (اقتصادية)



المعروف عن علامة كيا بأنها تقدم للمستهلكين سيارات تتناسب مع جميع الميزانيات على اختلافها، متيحة إياها بأسعار تنافسية بالمقارنة مع العلامات التجارية الأخرى.

لا يقتصر الاهتمام لدى كيا على تكلفة شراء السيارة بالنسبة للمستهلك وتسهيل اقتنائها عليه، بل أنه يمتد ليشمل الاهتمام بالتكاليف التشغيلية بعد الشراء؛ حيث ركزت الشركة ولا تزال على تقديم سيارات اقتصادية وموفرة لا سيما في استهلاك الطاقة من الوقود الذي يشكل مصدر قلق متزايد خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة المتواصل.



وللباحثين عن السيارات التي تستهلك أقل قدر من الطاقة، فإن سيارة الكروس أوفر الهجينة، نيرو، تعتبر خياراً مفضلاً كونها الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، جنباً إلى جنب مع ميزة تعدد استخداماتها.

ودون مساومة منها على تجربة القيادة الممتعة والمريحة، فقد طورت كيانظام السيارات الهجينة لتمكين السائقين من الاستمتاع بوقتهم خلف عجلة القيادة، دون القلق من انبعاثات الغازات أثناء القيادة، مع قدرة على توفير الطاقة في حالات الوقوف والسيارة في وضع التشغيل.

وعلى هذا التصميم، فإن سيارة كيا نيرو تحتفظ بقوة الكبح، كما توفر الطاقة أثناء التوقف على إشارة ضوئية أو أثناء التوقف بسبب الازدحام لاستخدامها عن بدء الحركة بعد الوقوف.

ومع مواصفاتها المرشدة للطاقة، تعتبر سيارة كيا نيرو السيارة المثالية للاستخدام داخل المدن، مع هيكل مصمم بشكل أنيق متميز يقلل مقاومة السحب، ومع مقصورة داخلية واسعة ومصممة لضمان أعلى مستويات الراحة والهدوء في نفس الوقت.



4-التصميم الأنيق



تتألق سيارات كيا بتصميماتها الداخلية؛ حيث التنوع والراحة المعززة بالتكنولوجيا.

وتأتي هذه التصميمات بناءً على المعرفة الكبيرة لدى فريق مصممي كيا برغبات وتطلعات المستهلكين، وحرصه على ترجمة هذه الرغبات والتطلعات كمزايا وتجهيزات لسيارات كيا.



ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة الشهيرة، وتحديداً في سيارة كيا سيلتوس الجديدة، عملت الشركة على تقديم تصميم جريء يجذب الانتباه من خلال المظهر الديناميكي القوي، والتصميم الداخلي العملي والواسع، متيحة أمام المستهلكين عدداً من خيارات الألوان التي تناسب جميع الأذواق على اختلافها، إلى جانب شاشة لمس كبيرة للتحكم في واجهة السائق الذكية ونظام المعلومات والترفيه المتطور.

ولأنها تسعى لإضفاء المتعة أثناء القيادة، وضعت كيا بعض اللمسات في سيارة كيا سيلتوس الجديدة مثل فتحة السقف البانورامية للتمتع بنسيم منعش دون الشعور بالهواء الملوث من عوادم السيارات الأخرى، بالإضافة للمقاعدة جيدة التهوية التي تحافظ على درجة حرارة مناسبة للسائق والراكب الأمامي، هذا فضلاً عن المظلات الشمسية لحماية الركاب في الخلف.



5-الخدمات الاستثنائية خلال مختلف مراحل البيع



إضافة إلى كل المزايا التي تتسم بها سيارات كيا، لم تغفل كيا الأردن عن أهمية الخدمة الاستثنائية والمتميزة التي من شأنها توسيع فارق المنافسة لصالحها على نحو أكبر، وذلك من خلال ما تقدمه ضمن مراكز الخدمة والصيانة الحاصلة على العديد من الجوائز العالمية في مجال عملها، وذلك لضمان أفضل تجربة ممكنة قبل وأثناء وبعد الشراء.



ومع هذا الدليل المفصل، وفي حال كنت لا تزال في حيرة حول الموديل الذي يناسبك، فإن فريق عمل كيا الأردن في معارضها وفي مراكز الخدمة سيقدم لك النصيحة حول الخيار المثالي لك.