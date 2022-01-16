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الأحد، 16-01-2022 09:30 ص

شاشات سامسونج تسجل رقماً قياسياً جديداً في جوائز معرض الإلكترونيات الإستهلاكية وتحصد تسع جوائز

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الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات اليوم عن أن شاشتها Odyssey Neo G8 من مقاس 32 بوصة، قد حصلت على جائزة أفضل ابتكار في فئة الألعاب في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية.

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وحصلت تشكيلة سامسونج بالكامل على الجوائز الشرفية "هونوري 2022"، بما في ذلك Odyssey Ark من مقاس 55 بوصة، و Odyssey Neo G9 49 بوصة، و Odyssey Neo G8 32 بوصة، و Odyssey G8 34 بوصة، والشاشة الذكية M8 32 بوصة، والشاشة S8 المتوافرة بقياس 32 بوصة والتي تمتاز بالدقة العالية.

 

وبذلك تكون هذه الجائزة التاسعة التي تحصل عليها شاشات سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لهذا العام، لتسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً للمجموعة في أكبر معرض للإلكترونيات في العالم.


يشار إلى أن جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) تعتبر الجهة المالكة والمنظمة لمعرض الإلكترونيات الإستهلاكية، كما أنها الجهة الراعية لبرنامج جوائز الابتكار الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز النماذج في مجالات التصميم والهندسة عبر العديد من المنتجات الاستهلاكية متعددة.

 

وهذا هو العام السادس على التوالي الذي تحصل فيه شاشات سامسونج على جوائز الابتكار في المعرض، الأمر الذي يعزز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في سوق شاشات الألعاب.


ويمكن الاطلاع على الرسم التوضيحي أدناه للتعرف إلى القائمة الكاملة من الشاشات الحائزة على الجوائز في نسخة هذا العام.

 


 




 

 


 

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