شبكة زين أصبحت "غزّة" على هواتف الأردنيين

الوكيل الإخباري - قامت شركة زين الأردن اليوم وفي إطار دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب الأهل في قطاع غزة، بتغيير إسم شبكتها لتظهر على هواتف المشتركين بإسم "Gaza".

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وجاءت هذه الخطوة الرمزية من جانب الشركة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها تجاه الأهل في قطاع غزة في إطار الموقف الأردني الموحد تجاه قضيتهم العادلة، لتكون هذه البادرة المعنوية ضمن جهود المساندة للأشقاء بكل الوسائل والسبل المتاحة وسط ما يعانونه من عدوان غاشم.



وكانت شركة زين قد أطلقت وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة تبرعات لدعم صمود الأهل في قطاع غزة ومساندتهم، حيث أتاحت الشركة لزبائنها التبرع عبر خطوط الأفراد من كافة الاشتراكات سواء المدفوعة مُسبقاً أو لاحقاً عبر الدخول إلى قائمة (#710*) إذ يتسنى لأصحاب خطوط الفواتير اختيار قيمة التبرّع ليضاف المبلغ إلى قيمة الفاتورة، فيما سيتمكّن أصحاب الخطوط المدفوعة مُسبقاً من التبرّع من خلال القائمة ذاتها عبر إدخال قيمة التبرّع ليتم خصم المبلغ من الرصيد المتوفر في الخط.



وأعلنت زين عن تقديم تبرع نقدي بنفس القيمة التي سيتم تجميعها من تبرعات مشتركيها خلال هذه الحملة التي لا تزال مستمرة، لمضاعفة قيمة إجمالي المبلغ الذي سيتم توجيهه لشراء وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية والأدوية والمواد التموينية الأساسية، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإيصالها للأهل في قطاع غزة.

وقدمت شركة زين لكافة مشتركيها من أصحاب خطوط الفواتير الأفراد والشركات وأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً 1000 دقيقة اتصال مجانية للاتصال مع شبكة جوال فلسطين، وذلك حِرصاً منها على تمكين زبائنها من البقاء على تواصل دائم مع الأهل في فلسطين الحبيبة لدعم صمودهم خاصةً في ظِل الوضع الراهن.

كما وأتاحت "زين كاش" وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لكافة مستخدمي محفظتها إمكانية التبرع عبر تطبيق "زين كاش" من خلال الدخول على قائمة التبرعات في التطبيق واختيار بند الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وإدخال قيمة المبلغ المُراد التبرع به لتتولى الهيئة إيصال هذه التبرعات لأهالي غزّة الصامدون.

فيما نظّمت زين حملة تبرعات داخلية من قِبل الموظفين، للمساهمة في تقديم الدعم لأهل غزة وتسخير كافة الإمكانيات كأفراد للمساهمة في التخفيف من معاناة أشقائنا في مدينة غزة الصمود، لتواصل الشركة أداء دورها الوطني والإنساني تجاه الأشقاء بما ينسجم مع الموقف الأردني الموحد تحت ظل القيادة الهاشمية.



ونظّمت شركة زين الأردن يوم الإثنين الماضي وقفة تضامنية أمام مبنى الشركة في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان، شارك فيها الرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيون وكافة موظفي الشركة، واشتملت على الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين قضوا في قطاع غزة ومختلف مدن فلسطين الحبيبة، للتعبير عن التضامن والوقوف إلى جانب الأهل والأحبة وسط ما يتعرضون له في هذه الأوقات العصيبة.