السبت 20-05-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة للأحزاب: نقف على مسافة واحدة من الجميع

سائق تكسي يعلن عن أي توصيلة بدينار واحد في إربد بمناسبة الاستقلال وزفاف ولي العهد

العزام: إنارة الـ (ليد) في الشوارع توفر 15 مليون دينار

إصابة فتى برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري في جنين

وظائف طبية للأردنيين في الكويت

مصر تمنع سفر فئة من مواطنيها إلى جدة والمدينة

4488 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

حملة تسويقية للأردن في معرض كان الدولي للأفلام

إصابة 36 شخصا بحادث سير في عمان

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ شهر

السبت، 20-05-2023 01:05 م

شركة البوتاس العربية تباشر بتنفيذ أحد مشاريعها التوسعية من خلال شركة ميغا(MEIL) الهندية

WhatsApp Image 2023-05-20 at 1.06.21 PM (1)


الوكيل الإخباري - بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، وقع الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، وشركة ميغا للهندسة والبنى التحتية المحدودة (MEIL ) الهندية اتفاقية تُعنى بتنفيذ أحد المشاريع التوسعية الخاصة بشركة البوتاس العربية.

ويعد هذا المشروع من ضمن حزمة من المشاريع التوسعية التي ستنفذها شركة البوتاس العربية على مدار السنوات الخمس المقبلة لزيادة طاقتها الإنتاجية من مادة البوتاس بكافة أصنافها.

وتتبنى شركة البوتاس العربية خطة توسعية طموحة، تنفذ من خلالها مجموعة من المشاريع التي ستساعدها على توسيع نطاق أعمالها وتطوير إمكانياتها التصنيعية، وزيادة حصتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى انعكاسات هذه المشاريع الإيجابية والكبيرة على زيادة إيرادات الشركة وتحقيق ربحية أفضل على المدى الطويل، وتمكين الشركة من أن تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الكلي للبلاد.

وحضر توقيع الاتفاقية نواب الرئيس التنفيذي في شركة البوتاس العربية، وعدد من المديرين من كلا الشركتين.

اضافة اعلان

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
photo

البنك العربي الراعي الماسي لمؤتمر أصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية

AIG Logo

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من713,600مسافر خلال شهر نيسان 2023

web

Sundays للسياحة والسفر تطلق عروضا مميزة لموسم الصيف

Zain Photo

زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر العقبة للتأمين بحضور 1500 مشارِك من دول عربية وأجنبية

WhatsApp Image 2023-05-17 at 3.54.42 AM

فندق البوليفارد أرجان من روتانا يحصد جائزة أفضل فندق أعمال في الأردن لعام 2023

WhatsApp Image 2023-05-17 at 1.44.02 AM

طلاب الأردن يتأهلون للمراحل النهائية في مسابقة Make It Bright التي أطلقتها JTIالعالمية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-05-01 at 10.33.48 AM

(114) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ "البوتاس العربية " مع نهاية الربع الأول من العام الجاري بعد اقتطاع ضريبة الدخل والمخصصات ورسوم التعدين