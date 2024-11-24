شركة زين تعود مصابي الأمن العام ضمن الوقفة الأردنية خلف الوطن والنشامى

الوكيل الإخباري- منذ ساعات فجر اليوم الأحد توالت أصداء الاعتداء الإرهابي الذي نفّذه أحد المطلوبين وأدّى إلى إصابة أفراد دورية أمنية في منطقة الرابية، حيث توحّد الخطاب الأردني كما العادة نابذاً للإرهاب وأهله، ومجدِّداً الانتماء لهذا الوطن، والولاء لقيادته الهاشمية، والاعتزاز بنشامى ونشميات الأجهزة الأمنية الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل رفعة الأردن وسلامة أبنائه وبناته.

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واتّسم المشهد الأردني بصورته البهية المعهودة من تعاضد وتلاحم بين أبناء الأردن وكافة أجهزته ومؤسساته من القطاعين العام والخاص وعلى كافة المستويات، حيث عبر الأردنيون عن التفافهم حول قيادتهم الحكيمة وفخرهم واعتزازهم بهذا الوطن وتقديرهم لتضحيات نشامى الأمن العام وكافة الأجهزة الأمنية.