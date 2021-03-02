الثلاثاء 02-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مواطنون: إنتظار طويل للفحص المخبري لكورونا في مركز صحي وادي السير

مستشفى الامير حمزة لـ الوكيل : الانتهاء من الصيانة قريبا ونستقبل المرضى في العيادات

التربية : تعديلات على أسس النجاح والاكمال والرسوب للعام الدراسي الحالي

عمان تتزين بيومها بمناسبة مئوية الدولة الأردنية - فيديو

الناصر لـ برنامج الوكيل حول شكوى بشأن التعيين : حصل خطأ وتم الغاء التعيين

التعديل الوزاري حديث الصالونات السياسية

عام على تسجيل أول إصابة بكورونا في المملكة

مواطنون يناشدون الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار حظر التجول الجزئي ليلاً

فصل الكهرباء عن مناطق في إربد وجرش غداً

أسعار الذهب الثلاثاء 2/3/2021

الثلاثاء، 02-03-2021 09:45 ص

في صفقة قيمتها 28.3 مليون دولار أمريكي

شركة سنيورة تطلق عملياتها في تركيا بعد الاستحواذ على شركة تراكيا لصناعة اللحوم

4141


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال تصنيع اللحوم في المنطقة، وهي شركة تابعة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، عن اتمام الاستحواذ على حصة 77% من أسهم شركة تراكيا لصناعة اللحوم مالكة العلامة التجارية "Polonez" في الجمهورية التركية في صفقة بلغت قيمتها الاجمالية28.3مليون دولار أمريكي.

اضافة اعلان

وقال السيد طارق العقاد، رئيس مجلس إدارة أيبك وسنيورة، بأن هذا الاستحواذ يعد اضافة نوعية لسنيورة، مشيراً في الوقت ذاته الى خطط سنيورة الاستراتيجية للتوسع وزيادة حصتها السوقية الإقليمية والدوليةمن خلال توسيع خطوط الانتاج في مصانعها القائمة، وكذلك استهداف أسواق جديدة، مؤكداً أن السوق التركي سيكون ركيزة اساسية لوصول منتجات سنيورة الى الأسواق الأوروبية والعالمية.


من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة سنيورة، السيد مجدي الشريف، أنه سيتم العمل على تحسين وتطوير خطوط الإنتاج الحالية في شركة تراكيا (Polonez)، مؤكداً في الوقت ذاته بأن هذه الاضافة لمحفظة سنيورةستساهم في تعزيز ايرادات وارباح الشركة وكذلك تدعيم مركزها المالي، وستساهم في زيادة مبيعات سنيورة بحوالي40 مليون دولار أمريكي في العام 2021.


وسنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان (ASE: SNRA).

http://www.siniorafood.com
للمزيد من المعلومات حول :Polonezhttp://polonez.com.tr



 




 

 


 

إقرأ ايضا
GetAttachment

تعرف على أفضل أنواع الشاشات المعروضة على السوق المفتوح

CDP -Zain pic

زين شركة الاتصالات الأولى في الشرق الأوسط في القائمة العالمية لمجالات التصدي لتغير المناخ

LOGO-01

برنامج "زين المبادرة 5" يستقبل 738 فكرة ريادية و107 شركات ناشئة

FreeLace-Pro

سماعات أذن HUAWEI FreeLace Pro قريبًا في الأردن

AB HQ - GF PRL

البنك العربي أفضل بنك لخدمات التمويل التجاري في الشرق الأوسط للعام 2021

WhatsApp Image 2021-02-25 at 2.45.01 PM

جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن (BPWA) تشارك في معرض الخليج للأغذية جلفود 2021

أخبار متعلقة
700x414

أيبك تقدم الدعم الاستراتيجي لجمعية قرى الأطفال SOS الأردن لثلاث سنوات