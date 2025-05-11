الأحد 2025-05-11 01:15 م
 

شركة عرموش للإستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – تطلق "مبادرة حي" لدعم المجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة

ل
شعار ماكدونالدز
 
الأحد، 11-05-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - مبادرة مجتمعية جديدة تحت عنوان "مبادرة حي" ، وهي مبادرة تنموية شاملة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتهدف إلى إحداث تغيير إيجابي ملموس في المجتمعات المحلية بمختلف أنحاء المملكة.

وانطلقت المبادرة من مبدأ "المنفعة المتبادلة"، حيث قام فريق العمل بزيارة عدة بقالات في منطقتين تقرر البدء بهما وهما البقعة والعقبة، وتزويدها بالبضائع وتعبئة الرفوف، مما ساهم في تنشيط أعمالهم وزيادة مخزونهم. 

وبعد تجهيز البقالات، تم توزيع كوبونات وبطاقات شرائية على عدد من الأسر العفيفة في المنطقة ليقوموا بشراء احتياجاتهم من هذه البقالات، في خطوة تجمع بين تمكين الأعمال الصغيرة ودعم الأسر المحتاجة بكرامة واحترام.

وتمتاز "مبادرة حي" التي لا تقتصر على هذا النموذج فقط بالشمولية، حيث تهدف في جوهرها إلى تطوير أحياء سكنية كاملة من خلال تنفيذ مشاريع مجتمعية شاملة تشمل ترميم الأرصفة، وإنشاء الحدائق، وتأهيل الملاعب، وغيرها من البُنى التحتية التي ترفع من جودة حياة السكان. 

وتأتي ضمن نهج ماكدونالدز الأردن في تطبيق المسؤولية المجتمعية، وتقديم الدعم الحقيقي والمستدام الذي يترك أثراً إيجابياً مزدوجاً.

اضافة اعلان


وأكد القائمون على الشركة أن هذه المبادرة ستكون بداية لمبادرات قادمة تحمل فكراً جديداً في العمل المجتمعي، يربط بين العمل الخيري والتمكين، وبين المسؤولية المجتمعية والتأثير الفعلي على الأرض. 

كما أنها تمثل أحد أهم القيم المؤسسية لماكدونالدز الأردن، وهي رد الجميل للمجتمع، حيث تواصل الشركة التزامها بدعم المجتمعات التي تعمل بها من خلال حلول مبتكرة ومستدامة تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس.

 
gnews

أحدث الأخبار

شاشات ‘QLED’ من سامسونج تحصل على شهادة ‘Real Quantum Dot Display’ من ‘TÜV Rheinland’

أخبار الشركات شاشات ‘QLED’ من سامسونج تحصل على شهادة ‘Real Quantum Dot Display’ من ‘TÜV Rheinland’

ل

فلسطين هيئة البث العبرية: إسرائيل لم تدمر سوى ربع أنفاق حماس في غزة

مشروع إعادة تأهيل آبار اللجون

أخبار محلية مشروع جديد لتحسين التزويد المائي في الكرك… بتكلفة تفوق مليون دينار

ل

أخبار محلية بدء دورة فقهية للأئمة

نقود

أخبار محلية مطالبة بتأجيل أقساط القروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ل

أخبار محلية مستشفى المقاصد يعقد مؤتمرا حول الممارسات الطبية الحديثة

تعبيرية

أخبار محلية حتى نهاية الخريف .. رشّ مستمر لوقف تكاثر القوارض والبعوض

ل

أخبار الشركات شركة عرموش للإستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – تطلق "مبادرة حي" لدعم المجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة



 
 





الأكثر مشاهدة