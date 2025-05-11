شركة عرموش للإستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – تطلق "مبادرة حي" لدعم المجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة

وانطلقت المبادرة من مبدأ "المنفعة المتبادلة"، حيث قام فريق العمل بزيارة عدة بقالات في منطقتين تقرر البدء بهما وهما البقعة والعقبة، وتزويدها بالبضائع وتعبئة الرفوف، مما ساهم في تنشيط أعمالهم وزيادة مخزونهم.
وبعد تجهيز البقالات، تم توزيع كوبونات وبطاقات شرائية على عدد من الأسر العفيفة في المنطقة ليقوموا بشراء احتياجاتهم من هذه البقالات، في خطوة تجمع بين تمكين الأعمال الصغيرة ودعم الأسر المحتاجة بكرامة واحترام.
وتمتاز "مبادرة حي" التي لا تقتصر على هذا النموذج فقط بالشمولية، حيث تهدف في جوهرها إلى تطوير أحياء سكنية كاملة من خلال تنفيذ مشاريع مجتمعية شاملة تشمل ترميم الأرصفة، وإنشاء الحدائق، وتأهيل الملاعب، وغيرها من البُنى التحتية التي ترفع من جودة حياة السكان.
وتأتي ضمن نهج ماكدونالدز الأردن في تطبيق المسؤولية المجتمعية، وتقديم الدعم الحقيقي والمستدام الذي يترك أثراً إيجابياً مزدوجاً.
وأكد القائمون على الشركة أن هذه المبادرة ستكون بداية لمبادرات قادمة تحمل فكراً جديداً في العمل المجتمعي، يربط بين العمل الخيري والتمكين، وبين المسؤولية المجتمعية والتأثير الفعلي على الأرض.
كما أنها تمثل أحد أهم القيم المؤسسية لماكدونالدز الأردن، وهي رد الجميل للمجتمع، حيث تواصل الشركة التزامها بدعم المجتمعات التي تعمل بها من خلال حلول مبتكرة ومستدامة تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس.
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