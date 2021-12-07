الوكيل الإخباري - للعام التاسع على التوالي وانسجاماً مع جهود البنك العربي على صعيد المسؤولية الاجتماعية قام البنك وبالتعاون مع تكية أم علي مؤخراً بتوزيع 1400 بطانية على 843 أسرة منتفعة من تكية أم علي في مناطق جيوب الفقر في المملكة في كل من اقليم الوسط، والجنوب، والشمال، وذلك ضمن مبادرة "لمسة دفا".

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وتأتي هذه المبادرة مع بداية فصل الشتاء وتهدف إلى توزيع البطانيات على الأسر الأشد فقراً والأكثر حاجة والمستفيدة من تكية أم علي لتوفير شتاء دافئ لهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.



وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال السيد طارق الحاج حسن، مدير إدارة البراندنج في البنك العربي:"نواصل في البنك العربي التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة للمساهمة في الجهود الوطنية لدعم جيوب الفقر وتعزيز التكافل الاجتماعي ومد يد العون للأسر العفيفة في المملكة." وأضاف: "نثمّن الدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به تكية أم عليمن خلال مختلف مبادراتها بما فيها "لمسة دفا"والتي تعتبر إحدى المبادرات الفاعلة في تقديم الدعم للجهات المستحقة."



من ناحيته شكر مدير عام تكية أم علي سامر بلقر البنك العربي قائلاً: "نقدر دعم وتعاون البنك العربي المستمر على مدار الأعوام السابقة والذي يعكس إيمان البنك العربي برؤية تكية أم علي المتمثلة في الوصول إلى أردنٍ خالٍ من الجوع."و أضاف: "يعد هذا الوقت من العام من أصعب الأوقات على الأسر المحتاجة والتي لا تستطيع تأمين قوت يومها مع اشتداد البرد يوماً بعد يوم، وتساهم هذه المبادرة في كل عام بتوفير شتاءدافىء لهذه الأسر."



وتقوم تكية أم علي حالياً بإيصال الدعم الغذائي المستدام لـ 20,000 ألف أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة،من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.



وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة والتي تطوع من خلالها المئات من موظفي البنك كما يتيح البرنامج لعملاء البنك تقديم تبرعاتهم لعدد من المؤسسات غير الربحية بسهولة من خلال قنوات البنك الرقمية بالإضافة إلى بطاقة "معاً" الائتمانية البلاتينية.

