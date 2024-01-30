"طلبات" الأردن تختتم العام 2023 مع المزيد من المساهمات المجتمعية الفاعلة

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- في انعكاس لجهود مؤسسية مجتمعية دؤوبة ومستمرة، اختتمت "طلبات" الأردن، المنصة الرائدة وشريك الحياة اليومي في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العام 2023، محققة أهدافها خلاله؛ وذلك بإضافة المزيد من المساهمات الفاعلة، التي جسدت عبرها التزامها الشديد تجاه خدمة المجتمع، والتي تجلّت معها قدرتها على التكيف والاستجابة، كما برزت قيم التكافل التي تعمل وفقاً إليها بروح محلية.وكانت مساهمات الشركة قد جاءت كثمرة من ثمار مبادراتها المتنوعة، والتي تحكي كل منها حكاية لامست القلوب على المستوى الداخلي والمؤسسي، في الوقت الذي طالت آثارها الإيجابية المستفيدين منها محلياً وإقليمياً ودولياً.الإيفاء بالوعدوبالنظر إلى أنها لا تهدف للاستثمار التجاري فحسب، بل أنها تعمل مدفوعة بهدف نبيل، واضعة على عاتقها مهمة إحداث التأثيرات الإيجابية بما لا يقتصر على أبناء المجتمع، بل وبما يشمل كوادرها بالتركيز على السائقين الذين تعتبرهم جوهر عملياتها، والذين يقضون معظم يومهم في التنقل على الطرقات لأداء مهامهم، فقد نفذت "طلبات" الأردن بالتعاون مع المعهد المروري الأردني، سلسلة من الجلسات التدريبية والتوعوية التي تمحورت حول السلامة على الطرق للسائقين، وذلك كجزء من أسبوع السلامة المرورية الذي تنظمه بشكل ربع سنوي لزيادة الوعي حول القيادة المسؤولة والآمنة تعزيزاً للسلامة المرورية للجميع.مبادرات لخدمة المجتمع المحلي ورد الجميل له ضمن مبادرة "شهر الأبطال"وإذ تولي "طلبات" الأردن الاهتمام البالغ ضمن أنشطتها ومبادراتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية لخدمة المجتمع المحلي، الذي تضعه على قائمة أولوياتها، فقد تعاونت مع مؤسسة ولي العهد وأمانة عمّان الكبرى ضمن مبادرة لزراعة الأشجار تحقيقاً لهدف: نحو أردن أكثر خضرة، في دلالة على التزام الشركة في دعم جهود الحفاظ على البيئة وتحويل المجتمع إلى مجتمع أكثر استدامة.وفي ترجمة لشعار "السعادة بتزيد لما بناكل سوا" الذي رفعته، قدمت الشركة الدعم لمطعم "عزوتي"؛ لضمان استمراره في تقديم خدماته، وذلك بالتعاون مع موظفيها الذين يجمعها بهم الحرص المشترك على خدمة المجتمع، والذين تطوعوا لإعداد وسكب وتقديم الطعام للمستفيدين من خدمات المطعم.وبالتزامن مع حلول صيف 2023، وانطلاقاً من حرصها على خلق تجارب استثنائية معها، في الوقت الذي تخدم فيه قضية نبيلة تساند الأيتام ضمنها، استضافت الشركة أطفال جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية في فعاليتي "العودة إلى المدرسة" الترفيهيتين، اللتين أقامتهما في مركز تراكس للنشاطات الترفيهية والرياضية الخارجية خلال شهر آب وتشرين الأول، واللتين تضمنت كل منهما العديد من الفقرات، بما فيها ألعاب التيلي ماتش وتناول المأكولات المحببة التي جاءت تقدمة من "دونتس فاكتوري" و"Wings Master".وعلى صعيد خدماتها الموجهة لدعم القطاع الصحي ومؤسساته، فقد واصلت "طلبات" الأردن في العام 2023 مبادرتها المستمرة والهادفة لتعزيز الوعي الصحي لدى فريق عملها. وفي هذا الإطار، فقد نفذت الشركة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان جلسة توعوية حول سرطان الثدي على يد مجموعة من المعنيين والخبراء. وتعزيزاً لنطاق الوعي، استضافت الشركة موظفاتها على حفل إفطار في مطعم "عمّاني"، اشتمل على عرض قصص ملهمة للناجيات من السرطان، كما أتاح الفرص للحاضرات لتبادل التجارب والخبرات التي أسهمت في نشر الوعي بفعالية أكبر.مبادرات مجتمعية تضامناً مع الأشقاء في دول الإقليموفي مبادرة استجابت من خلالها للاحتياجات التي أسفر عنها الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في شهر شباط 2023، فقد بادرت الشركة بشكل سريع لاتخاذ إجراءات تضامنية؛ حيث قدمت تبرعات فورية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، أسهمت عبرها بتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمتضررين والمنكوبين.وفي سياق متصل، مددت "طلبات" الأردن مبادرة "شهر الأبطال" التي تنفذها دورياً بشكل سنوي في شهر تشرين الأول من كل عام، إلى 3 أشهر هذا العام، منفذة إياها بالتعاون مع كل من تكية أم علي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتقديم التبرعات وتجهيز الطرود من الشركة والعملاء كمساعدات عاجلة للأهل في غزة، تعبيراً عن قيم التكافل ودعم الصمود. وكانت المبادرة قد شهدت مشاركة واسعة من موظفي "طلبات" ممن بادروا للتطوع ليكونوا جزءاً من عملية تجهيز الطرود.وفي تعليق لها على هذا الشأن، قالت مديرة الاتصال والشؤون العامة وشؤون الاستدامة لدى شركة "طلبات" الأردن، هند اللحام: "تميز العام 2023 بالعطاء الكبير الذي لمسناه من المعنيين بأعمالنا للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، الموظفين وأبناء المجتمع على حد سواء، خاصة مع المبادرات النوعية التي نفذناها، والتي كان من أبرزها تخصيص يوم الحادي عشر من شهر كانون الأول ضمن عملياتنا لجمع التبرعات عبر التطبق دعماً لقطاع غزة، مع تعليق باقي العمليات في ذلك اليوم، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على نسبة التبرعات التي سهلنا جمعها، والتي ارتفعت بتاريخه بنسبة 1075%، وهو ما يبرهن على اليد الكريمة والروح السخية لمستخدمي طلبات من أبناء المجتمع الأردني."هذا وكانت "طلبات" الأردن قد أتاحت المجال لعملائها للتبرع لصالح الأهل في غزة بالطرود الغذائية والمستلزمات الصحية من خلال "طلبات مارت"، خدمة التجارة الإلكترونية السريعة للبقالة لديها، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وذلك عبر خدمة "ساهم في الخير" على التطبيق، هذا إلى جانب تبرعات "طلبات" الأم بما قيمته 368 ألف دينار أردني لنفس الغاية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.المضي قدماً نحو إنجاز وعدها من أجل مستقبل أفضلولأنها كانت قد عقدت العزم على المساهمة بفعالية في تشكيل مستقبل مستدام، انضمت الشركة خلال العام 2023 للميثاق العالمي للأمم المتحدة، لضمان اتساق جهودها النابعة من قيمها مع الجهود العالمية الرامية لصناعة غد أكثر إشراقاً واستدامة. وقد جاءت هذه الخطوة بمثابة تطبيق واقعي لإيمان الشركة بأن الوصول للاستدامة هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع ولا يحدها سقف، وتتطلب جهداً جماعياً.وفي إطار خططها للاستدامة، فقد عززت الشركة استراتيجيتها للتشغيل الداعم للنمو الاقتصادي، بما يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث تعاونت مع نادي سمو الأمير علي بن الحسين لذوي الإعاقة السمعية (الصم) بموجب اتفاقية جمعتهما، وذلك بهدف إدماج ذوي الإعاقة السمعية في سوق العمل، من خلال فتح باب الفرص العادلة والمتكافئة والمجدية أمام المؤهلين منهم للانضمام لأسطول سائقيها. وقد وفرت هذه الاتفاقية فرص العمل للشباب الأردني من أجل تفعيل دورهم في المجتمع بما ينعكس على مكافحة البطالة وتقليل معدلاتها في المملكة.عام 2023: وعد تحققوأضافت اللحام قائلة: "مع انتهاء العام 2023، نفخر بالقول بأن التزامنا الراسخ في طلبات الأردن تجاه تأدية مسؤولياتنا المؤسسية المجتمعية قد آتى ثماره، حيث عملنا بالاعتماد على ثقافتنا المعطاءة لتحقيق أهدافنا الرامية للمشاركة في خلق عالم أفضل، تسوده منظومة من القيم المثلى الأصيلة. وبالمثل سنواصل العمل خلال العام الجديد."هذا وقد تمكنت "طلبات" الأردن خلال موسم رمضان وعيد الفطر 2023 من تسهيل التبرع بما زاد على 40 ألف دينار أردني، إلى جانب تقديم أكثر من 15 ألف وجبة رمضانية من خلال التبرعات عبر التطبيق بدعم ومساهمة من العملاء.وكانت الأرقام التي سجلتها "طلبات" الأردن، قد كشفت وصول قيمة التبرعات الإجمالية إلى 215 ألف دينار أردني في العام 2023، وذلك بزيادة قدرها 51% عن الأرقام المسجلة مقارنة بالعام 2022، مع تسجيل أكثر من 550 ساعة تطوعية للموظفين.هذا وتتطلع "طلبات" الأردن لتنفيذ المزيد من المبادرات لتعميق وتعزيز مساهماتها خلال العام 2024 من أجل زيادة التأثير الإيجابي لأعمالها وعلمياتها، جنباً إلى جنب مع تعزيز الثقافة المؤسسية المتسمة بمعاني التكافل والتضامن لخدمة المجتمع.عام 2024: تطلعات وأهداف طموحةوحيث أن شعارها "العمل من أجل هدف نبيل"، لم يكن يوماً مجرد شعار، بل كان بمثابة خريطة طريق وخطة عمل، فإن "طلبات" الأردن تستهدف خلال العام 2024 مواصلة رحلتها التمكينية وخدمة مجتمعها المحلي والمنطقة والعالم.واختتمت اللحام تصريحاتها بالقول: "إن ما حققناه في مجال العمل المجتمعي والتنموي إنما هو مصدر فخر وإلهام لمواصلة العمل على نفس الوتيرة وبنفس الحماس لتقديم المزيد وإلهام وخدمة المزيد من الناس."