"طلبات" الأردن ترسّخ ريادتها كأكبر منصة إلكترونية للبقالة والتجزئة في المملكة

الوكيل الإخباري- تواصل "طلبات" الأردن تعزيز مكانتها كأكبر وأشمل منصة إلكترونية للبقالة والتجزئة في المملكة، مقدّمة تجربة تسوق متكاملة تجمع بين مزايا التنوع الواسع، والتغطية الجغرافية الشاملة، والأسعار التنافسية، والراحة للعملاء، لتمنحهم القدرة على إنجاز احتياجاتهم اليومية بسهولة وسرعة ضمن وجهة واحدة.

وفي هذا السياق، تستمر خدمة "طلبات مارت" بلعب دور المحرك الرئيسي في تجربة التسوق الرقمي التي تقدمها "طلبات"، وذلك مع شبكة تضم 13 مركز توزيع (Dark Stores) تغطي جميع أنحاء المملكة، وتعمل على مدار الساعة 24/7. وتقدم "طلبات مارت" آلاف المنتجات المتنوعة التي يتم توفيرها في مراكز التوزيع وفق احتياجات كل حي ومنطقة يخدمها كل مركز، مع خدمة توصيل سريعة تصل إلى 20 دقيقة. وللارتقاء بمستوى التجربة، يأتي الذكاء الاصطناعي الذي تدعمه المنصة، ليسهل تجربة التسوق، وذلك من خلال اقتراح المنتجات التي تم طلبها سابقاً، وعرض أكثر المنتجات مبيعاً، وتقديم الاقتراحات البديلة أو المشابهة، ما يجعل التسوق أسرع وأكثر ذكاءً وملاءمة لكل مستخدم.



وفي هذا السياق، قال المدير العام لشركة "طلبات" الأردن، سليم حمّاد: "نفخر في طلبات الأردن بالمكانة التي وصلنا إليها اليوم كأكبر منصة إلكترونية للبقالة والتجزئة في المملكة، وهو إنجاز يعكس ثقة عملائنا وشركائنا. نواصل العمل وفق رؤية واضحة للنمو المستدام، من خلال التوسع في القطاعات التي نقدمها وإضافة المزيد من المتاجر والمطاعم بشكل منتظم، بما يضمن تلبية جميع الأذواق والاحتياجات، وتعزيز تجربة تسوق متكاملة ومتطورة على مستوى المملكة."



وتضم "طلبات" شبكة واسعة ومتنامية من متاجر التجزئة ومحلات السوبرماركت الكبرى في الأردن، من بينها المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، والسيفوي، وهايبرماكس، وسنترو ستورز. ويأتي هذا التوسع المستمر كثمرة لاستراتيجية واضحة تهدف إلى إضافة متاجر جديدة بشكل منتظم، بما يضمن الاستجابة للمتطلبات ومواكبة التطلعات، مع الحفاظ على جودة المنتجات والأسعار التنافسية.



ويشكّل قطاع البقالة إحدى الركائز الأساسية في منظومة "طلبات" الأردن، حيث يتيح التطبيق الوصول إلى تشكيلة واسعة من المنتجات الطازجة والتموينية، التي تشمل الخضار والفواكه، واللحوم، والمخبوزات، والمواد الأساسية للاستخدام اليومي، إلى جانب الفئات والمنتجات الأخرى التي تقدمها المنصة لمنح العملاء ما يحتاجونه بسرعة وكفاءة.