"طلبات" الأردن تسجل مؤشرات أداء مؤسسي ومجتمعي عالية في ختام النصف الأول من العام 2024

الوكيل الاخباري - مضت شركة "طلبات" الأردن، المنصة الرائدة وشريك الحياة اليومي في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قدماً في جهودها خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 لمواصلة تطوير القطاع، مع الاستمرار بتقديم أفضل تجربة للعملاء.

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وإلى جانب ذلك، استمرت "طلبات" الأردن بالتفاعل مع مختلف الأحداث والمناسبات الوطنية، فضلاً عن خدمة المجتمع التي لم تقتصر على أبناء المجتمع المحلي، بل امتدت لتشمل الأهل في غزة.

وكانت الشركة قد حرصت على الارتقاء بخدمات رعاية العملاء والتواصل معهم؛ مثرية ما تقدمه من مزايا لعملائها الذين حافظت على ربطهم بالمطاعم والمتاجر المفضلة لديهم لتلبية طلباتهم، ضمن "خدمة طلبات برو tPro" الهادفة لمكافأة العملاء بفرص توفير غير محدودة على رسوم التوصيل من خلال الاشتراك الشهري، والتي أطلقتها العام الماضي، عبر تخفيض رسوم الاشتراك إلى ما مقداره 2.5 دينار شهرياً، إلى جانب تخفيضه إلى 18 دينار سنوياً، وذلك لمزيد من التوفير عليهم.



كذلك، فقد أطلقت الشركة برنامج مكافآت العملاء tRewards، مانحة إياهم معه تجربة أكثر متعة وربحاً مع الخصومات المتنوعة التي ينطوي عليها، بالاستفادة من فرصة تجميع النقاط مع كل طلب مهما كانت قيمته واستبدالها بقسائم خصم لدى مجموعة واسعة من الشركاء المنضمين لمنصتها بالإضافة إلى "طلبات مارت".



وفي سياق متصل، قدمت الشركة لعملائها اشتراك سبوتيفاي بريميوم مجاني لمدة شهرين لتمكينهم من الاستماع إلى موسيقاهم وأغانيهم على هواتفهم بدون إعلانات، وذلك عن كل 500 نقطة، ولمدة 3 أشهر لمشتركي خدمتها "طلبات برو tPro".



وكونها تعتبر نفسها جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع، حرصت "طلبات" الأردن على مشاركة الأردنيين الأفراح الوطنية، من خلال التواجد في احتفالات عيد استقلال المملكة الثامن والسبعين بموكب لـ100 سائق من أسطولها في شوارع عمّان، إلى جانب مشاركة الجماهير في الفرحة الغامرة احتفاءً باليوبيل الفضي للجلوس الملكي في موقع الاحتفال، حيث تواصلت مع الحاضرين، كما احتفلت معهم على طريقتها بتقديم الهدايا الرمزية لهم.



وقد التزمت "طلبات" الأردن طيلة النصف الأول من العام بخدمة أهداف نبيلة وبتأدية دورها المجتمعي، عبر العديد من المبادرات والبرامج الخيرية والتكافلية التي مدت يدها معها بالعطاء داخل الأردن، كما واصلت الاستجابة عبرها لنداء الواجب الإنساني بتقديم المزيد من المساعدات الإضافية الموجهة للحد من تداعيات الأوضاع في قطاع غزة بالاستفادة من إمكانيات منصتها، كتعبير صادق عن تضامنها مع المجتمعات القريبة. ومن أبرز ما نفذته الشركة في هذا المجال، برنامجها الرمضاني الذي قدمت من خلاله التبرعات النقدية، وتلك العينية من وجبات غذائية وطرود خيرية وصحية، فضلاً عن جمع التبرعات العاجلة لصالح الحملات الداعمة لغزة خلال شهر رمضان عبر تطبيقها وبالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني.



وفي إطار البرنامج، جمعت الشركة محلياً تبرعات بأكثر من 165 ألف دينار أردني لصالح حملات منظمات المجتمع المدني التي تخصص خدمة لدعمها عبر التطبيق. وعلى صعيد التبرعات المخصصة لإغاثة غزة، فقد زادت حصيلة التبرعات المجمعة عبر التطبيق بالتعاون مع الهيئة الأردنية الهاشمية الخيرية ومع مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأردني، على 75 ألف دينار أردني.



هذا وقد واصلت "طلبات" الأردن التعاون مع مديرية الأمن العام والمعهد المروري الأردني، مجددة مذكرة التفاهم معها، من أجل الاستمرار في تعزيز الثقافة المرورية الواعية وصولاً لتحقيق الهدف الاستراتيجي للأردن بخفض نسبة الحوادث ورفع مستوى السلامة على الطرق، بما يحافظ على الموارد البشرية والمادية.

وإذ أنها لن تكتفي بهذا القدر من الإنجازات والمساهمات التي تعد مصدر فخر لها، فإن شركة "طلبات" الأردن ستواصل تعزيز أسس نموها خلال النصف الثاني من العام، وإلى جانب مواصلة البناء على سجلها ومساهمتها للارتقاء المتواصل بالقطاع.

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