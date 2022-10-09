طلبات تكشف عن أكثر ما تم طلبه خلال فصل الصيف في 2022

الوكيل الإخباري - مع انتهاء فصل الصيف، كشفت طلبات - المنصة التكنولوجية المحلية الرائدة في المنطقة، عن أكثر الأطعمة ومواد البقالة الأكثر طلباً ومبيعاً على التطبيق خلال موسم الصيف.

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وفيما يلي ملخص لأكثر ما تم طلبه على التطبيق حول المنطقة خلال أشهر الصيف الماضي:



منتجات وقاية البشرة من أشعة الشمس:

طلب مستخدمو التطبيق حول المنطقة منتجات وقاية البشرة من أشعة الشمس أكثر من 300 ألف مرة، والتي كان منها 38,082 طلب أجراها المستخدمون من الأردن، مما يؤكد اهتمامهم الكبير بحماية بشرتهم أثناء الاستمتاع بأوقاتهم تحت أشعة الشمس.



الحفاظ على البرودة والانتعاش:

يعشق الجميع تناول المثلجات اللذيذة للشعور بالانتعاش خلال فصل الصيف. وحقق آيس كريم الشوكولاتة نسبة المبيعات الأعلى من طلبات مارت، كما قام العملاء أيضاً بطلب مكعبات الثلج أكثر من 24 ألف مرة.



مأكولات صحية عملاً بنصيحة الأمهات:

خلال الأشهر القليلة الماضية، سعدنا برؤية ارتفاع ملحوظ في مستويات الطلب على الخضار والفاكهة من طلبات مارت، وكانت الطماطم والخيار والبصل الخضار الأكثر طلباً. بينما كان الموز والتفاح والإجاص والتوت الفاكهة الأكثر طلباً.



البرجر يحافظ على حضوره القوي في المنطقة:

رغم حبنا للأكل الصحي، إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحب البرجر أيضاً، ولاسيما خلال أشهر الصيف. وقد حققت وجبات البرجر معدلات طلب عالية خلال الأشهر الماضية، حيث تم طلب مأكولات المطبخ الأمريكي أكثر من 5 ملايين مرة، أي تقريباً بما يعادل تعداد سكان الدنمارك.



الطلب الأعلى قيمة:

في الأردن، كان الطلب الأعلى من حيث قيمته قد أجراه أحد المستخدمين الذي يبدو أنه كان يعد لإقامة وليمة وقضاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء والأحبة. وقد بلغت القيمة الإجمالية للطلب ما مقداره 931 ديناراً أردنياً.



الشاورما في الصدارة في الأردن:

ولأن الأردنيين من عشاق الشاورما، فقد سجلوا عبر التطبيق أكثر من 976480 طلب من الشاورما التي تربعت على عرش الطلبات الأكثر شعبية في المملكة، والتي يبدو أنها ستصبح الطبق المفضل التالي كطبق وطني.



الكرم الحقيقي حول المنطقة - يشرفنا أن نتمكن من تسهيل التبرع والعطاء

كان أكثر أيام الصيف سخاءً يوم الجمعة الموافق يوم 8 تموز خلال عيد الأضحى المبارك. حيث تم التبرع ذلك اليوم بأكثر من 130 ألف دولار أمريكي عبر تطبيق طلبات حول المنطقة. وكمثال عن هذا الكرم، قدّم عميل واحد إكرامية بقيمة 140 دولار أمريكي إلى أحد أبطال طلبات لشكره على جهوده.



تجربة تسوق مريحة للبقالة:

نحتار أحياناً في اختيار ما نطلبه من طلبات مارت. وتظهر الأرقام أن الشوكولاتة هي أحد أكثر السلع المفضلة،

بالإضافة إلى الموز والطماطم (الحفاظ على التوازن في الطلبات بين المأكولات اللذيذة والصحية).

ومهما تنوعت اختيارات العملاء وتفضيلاتهم، يجدونها على طلبات مارت وتصل إليهم في أقل من 30 دقيقة، فلا داعي للحيرة أبداً.



الحصول على قهوتك المفضلة كل يوم:

استحوذت قهوة اللاتيه الإسبانية المثلجة على حصة كبيرة من مجموع الطلبات خلال فصل الصيف، حيث تم طلبها أكثر من 50,000 مرة حول المنطقة. ذلك أكثر مما تحتاجه لتملأ مسبح إطاري بالكامل بقهوة اللاتيه الإسبانية خلال الصيف في حديقة منزلك.



الفلافل هي الأكثر شعبية في الصباح:

ليس سرًا حب الناس للفلافل على الإفطار، واكتشفنا أنه تم طلبها في فصل الصيف أكثر من 30 ألف مرة خلال ذلك الوقت - أي ما يعادل قطعة فلافل واحدة في اليوم لمدة 82 عاماً.



الكل يعشق الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل:

بطاطس الويدجز هي الأكثر طلباً خلال الأوقات المتأخرة من الليل، حيث تم طلبها أكثر من 29 ألف مرة بعد منتصف الليل.



وتواكب طلبات احتياجات عملائها بصرف النظر عن مواقعهم وأوقات طلباتهم، وتقوم بتسليم وجباتهم المفضلة والبقالة بكل سهولة وراحة، و بضغطة زر. وبالإضافة إلى ذلك، تفخر طلبات باستخدام تقنيتها لتوفير حلول للتبرع مرخصة من خلال التطبيق، والتي تمكن المستخدمين من دعم مجتمعاتهم ومساعدة المحتاجين على مدار العام.



يُمكن تنزيل تطبيق طلبات من متاجر التطبيقات iOS App Store أو Google Play Store أو Huawei AppGallery.

