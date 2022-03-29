طهبوب للسيارات تطلق علامة بستيون - صور وفيديو

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة طهبوب للسيارات، إطلاق علامة بستيون الصينية التابعة لمجموعة FAW في السوق الأردني، وبذلك تنضم علامة بستيون لعائلة طهبوب للسيارات، وقد أعلنت الشركة كذلك عن افتتاح معرض بستيون في شارع مكة، ومركز خدمات ما بعد البيع في منطقة البيادر الصناعية.



وتتميز بستيون BESTUNE بأنها علامة تمزج طرازاتها بين الأناقة العصرية والفخامة والتكنولوجيا بسعر منطقي في متناول المستهلك، وتتوفر في عدة طرازات من سيارات السيدان أو سيارات كروس أوفر وSUV من عدة فئات، تشترك جميعها بمزايا التصميم الفريد والتجهيزات والاضافات المتقدمة والمتكاملة ومزايا الراحة والرفاهية والأمان العالي.



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وبهذه المناسبة، قال عمر طهبوب مدير عام شركة طهبوب للسيارات- بستيون:"نحن كأسرة طهبوب للسيارات إدارة وفريق، سعيدون باحتفالنا اليوم ببداية جديدة لعلامة بستيون العلامة الفخمة من مجموعةFAW الصينية العريقة، ونحن في طهبوب للسيارات ومن قبل في مجموعة شركات طهبوب نضع نصب أعينناالاختيار المتأني والسليمللشركاء العالميين لنمثلهم في سوقنا الأردني، حرصا على سمعتنا اللي بناه الآباء والأجداد لمجموعة طهبوب واللي اصبحت بحمدالله مرادف للثقة والمصداقية في كل قطاعات الأعمال التي نعمل بها."



وأضاف طهبوب: "ومن هذا المنطلق قررنا تطوير أعمال طهبوب للسيارات بضم وكالة سيارات جديدة من الصين، وقمنابدراسة الخيارات المتعددة بناء على عدة معطيات أهمها الجودة وملائمة المواصفات لمتطلبات الزبون الأردني، وطبعا وتوفر الخدمات ما بعد البيع من ناحية الدعم الفني والقطع الأصلية بأسعار معقولة من المصنع، ولذا وقع اختيارنا لعلامةبستيون من FAW العلامة بتقدم سياراتتتسم بالفخامة والتكنولوجيا المتطورة، من مصنع قوي وعملاق ذو خبرة كبيرة وانتشار واسع، يهتمبدعم الوكيل وبناء العلامة دوليا، وتوفير الخدمات للزبائن بشكل قوي ينمي ثقة ورضا الزبائن، رحلتنا مع بستيون بدأت اليوم، ونتمنى أن تكون بداية قصة نجاح جديدة ضمن نجاحات طهبوب للسيارات ومجموعة طهبوب".



ومن الجدير بالذكر، أن علامة بستيون هي إحدى علامات شركة FAW الصينية، أول شركة سيارات صينية، أنشأت في العام 1953، وهي كبرى الشركات المصنعة للسيارات المملوكة للدولة في الصين، وتوظف الشركة ما يقارب 175 ألف موظف وتملك خمس مصانع سيارات تنتج حوالي 4 ملايين سيارة سنويا.



وتتوفر سيارات علامة بستيون الآن في السوق الاردني من خلال شركة طهبوب للسيارات، الوكيل صاحب الخبرة والدراية في علاقات راسخة مع زبائنه من خلال التركيز والاهتمام بخدمات ما بعد البيع.



ويمكن للمهتمين بمشاهدة سيارات بستيون الجديدة وتجربة قيادتها، زيارة معارض بستيون طهبوب للسيارات في شارع مكة.