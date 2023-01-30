الإثنين 30-01-2023
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الإثنين، 30-01-2023 04:00 م

عبِّر ببساطة" مع فلاورد

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حملة يوم الحب لعام 2023 تحت عنوان "عبِّر ببساطة" في يوم 29 يناير.اضافة اعلان

 
سيتمكن عملاء فلاورد من التعبير بكل بساطة عن مشاعرهم من خلال إهداء باقات الورود والهدايا التي صُمّمت بشكل حصري للمجموعة المميزة والفريدة التي أطلقتها الشركة بمناسبة يوم الحب. ويمكن للعملاء طلب هداياهم مسبقاً من خلال موقع وتطبيق فلاورد وبكل سهولة ابتداء من 29 يناير ليتم توصيلها خلال يوم الحب.
 
تلقي حملة الشركة الاعلانية الضوء على المصاعب التي تواجه الناس عند التخطيط لمفاجأة شركائهم في يوم الحب كما تركز على سهولة وبساطة الاحتفال بالحب مع فلاورد في إطار كوميدي لطيف. فاللفتات الرومانسية قد تكون ببساطة الكبس على زر مع فلاورد.
 
يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.

 




 

 


 

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