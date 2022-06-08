عروس الشمال اربد تحتفي بالفرع الخامس لماكدونالدز الأردن

الوكيل الإخباري - احتفلت شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – يوم الأربعاء 8 يونيو بافتتاح فرعها الخامس في مدينة اربد وتحديداً بمنطقة اليرموك، بالتزامن مع عددٍ من المناسبات الوطنية أهمها، عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش.

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وبحسب القائمين على ماكدونالدز الأردن؛ تأتي هذه الخطوة في إطار سعيها الدائم للقرب من زبائنها وتوفير المنتجات والخدمات الأكثر طلباً ضمن مطاعم الخدمة السريعة على مستوى المملكة، وتطبيقاً لخطط التوسع الاستثماري التي تتبناها السلسلة.

ويتضمن الفرع الجديد لماكدونالدز الأردن "ماك كافيه " وهو الأول ضمن فروع ماكدونالدز في مدينة اربد، حيث يقدم قائمة مميزة ومتنوعة من القهوة والحلويات، ويوفر أجواء مفعمة بالراحة والإيجابية ويحظى بشعبية كبيرة في فروع ماكدونالدز المنتشرة بأنحاء المملكة.



وقد تم تجهيز الفرع الجديد بأحدث التقنيات والمعدات التي تعتمدها ماكدونالدز الأردن بفروعها، ويمتاز بتصميم عصري يمزج بين الهوية العامة لماكدونالدز العالمية، والطابع الخاص لماكدونالدز الأردن، وبالتالي يقدّم تجربة استثنائية لزبائن المطعم وماك كافيه.



وعند سؤاله حول أهمية افتتاح الفرع الجديد في مدينة اربد على الرغم من وجود أربعة فروع أخرى بالمدينة،صرّح السيد "أحمد عرموش" رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - بقوله: محافظة اربد من المحافظات الأكبر في المملكة ولا تزال تحتاج للكثير من العمل والخدمات، وهو ما نحاول تقديمه بالتوازي مع افتتاح فروع جديدة.

"وفي تعليقه على توقيت افتتاح الفرع الجديد، قال: " الآن، هو التوقيت الأمثل للتوسع في المحافظة، لما نشهده من مرحلة أكثر تفاؤلاً بعد التعافي من الجائحة، وخمسة فروع ضمن المحافظة هي بداية فقط، حيث أننا وعدنا زبائننا بأن نكون معهم وبقربهم أينما كانوا."



يشار إلى أن ماكدونالدز الأردن طبقت خطوات عملية عديدة في إطار التوسع الاستثماري الذي يشمل التوسع في محافظات المملكة لتكون بالقرب من الزبائن، وخدمة لأهالي المحافظات والشباب الأردني عبر استحداث وظائف جديدة، بما يتوافق مع الرؤية الملكية السامية في خدمة الشباب ووقوف القطاع الخاص على مسؤوليته تجاه المجتمع الأردني وأبنائه.