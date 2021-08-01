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الأحد، 01-08-2021 03:25 م

عروض بدها تركيز مع إم جي والبنك الأردني الكويتي بدفعة أولى 25%

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الوكيل الاخباري - انطلاقاً من سعي الشركة المعاصرة لتزويد المعدات (MESC) وكيل إم جي في الأردن، لتوفير حلول تمويلية مبتكرة لعملائها، قامت الشركة بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي بإطلاق حملة “عروض بدها تركيز” لتمويل شراء أي فئة من فئات إم جي.

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حيث تقدّم الحملة فرص تمويلية من البنك الأردني الكويتي لشراء أي من سيارات العلامة التجارية MG Motor بخياراتها المتنوعة والتي تلبّي أذواق واحتياجات الجميع، بدفعة أولى 25% ومدة تمويل تصل لـ 9 سنوات كعرض تشجيعي للعملاء، مع عدم اشتراط تحويل راتب والاكتفاء بهوية الأحوال المدينة.


حرصاً من إم جي على التميّز في توفير أفضل خدمات ما بعد البيع، تقدّم مع هذا العرض 6 سنوات صيانة مجانية أو 120 ألف كلم أيهما أسبق تشمل القطع والأجور، بالإضافة لكفالة مصنعية لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كلم أيهما أسبق.


من جانبه أشار المهندس محمد عمر شاهين الرئيس التنفيذي في المعاصرة “يسرّنا دائماً أن نقدّم عروضاً مميّزة لزبائننا الكرام، ونركّز دوماً على أن تشمل هذه العروض أفضل الشروط الممكنة، وقد صمّمنا هذا العرض المميّز مع البنك الأردني الكويتي لتكون تجربة شراء سيارة إم جي فريدة من نوعها ضمن معاملة بنكية تتميّز باليسر والسرعة، مما سيعزز من رضا زبائننا وهو ما نسعى إليه دوماً”.


من جانبه أشار رئيس تنمية أعمال التجزئة السيد سهيل سلمان إلى أن سعي البنك الدائم إلى خدمة العملاء بمهنية وتلبية رغباتهم المتجددة هي من أهم ركائز التوسع في منتجات الأفراد وبالتالي فإن النهج الجديد الذي يسعى البنك إلى توفيره لتحقيق الأفضلية والتنافسية وجودة الخدمة هي فتح اطر التعاون مع شركات لديها باع طويل وخبرة في تقديم منتجات تلبي احتياجات العملاء ضمن معايير وأسس مدروسة وبأفضل الشروط والأسعار، وبالتالي فإن التعاون مع شركة إم جي بالتأكيد هو إضافة نوعية جديدة ستنعكس إيجاباً على الطرفين.


 




 

 


 

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