عروض مميزة لوداع عام 2024 واستقبال السنة الجديدة من "المركزية تويوتا"

الوكيل الإخباري- تقدم "المركزية تويوتا" عروضًا مميزة على أفضل موديلات تويوتا لكلّ من يبحث عن سيارة جديدة يبدأ بها عام 2025 بثقة كبيرة ومصداقية عالية. تشمل هذه العروض تويوتا كورولا كروس هايبرد ذات التصميم العصري وأنظمة الأمان المتقدمة والضمان القوي، وتويوتا كراون هايبرد التي تتسم برفاهيتها وأدائها الاستثنائي لقيادة مليئة بالراحة والفخامة، وتويوتا هايلاندر هايبرد السيارة العائلية التي تجمع بين المتانة والمساحة والاقتصاد في الوقود، إلى جانب السيارة الاقتصادية المثالية تويوتا يارس.

اضافة اعلان



ولمحبي سيارات الدفع الرباعي، تضم العروض أيضًا تويوتا لاند كروزر رمز القوة والفخامة والأداء المثالي، وتويوتا لاند كروزر برادو سيارة المتانة والاعتمادية مع قيمة عالية على المدى الطويل، وتويوتا راف 4 هايبرد سيارة المغامرات مع التكنولوجيا المتقدمة والراحة الكبيرة.



توفر "المركزية تويوتا" بخبرتها الممتدة لـ 25 عامًا وسمعتها المميزة في السوق كفالة على جميع سيارات تويوتا الشهيرة بموثوقيتها ومتانتها، وأفضل خدمات ما بعد البيع التي تشمل الصيانة والتصليح على يد أمهر الفنيين في أكبر مركزٍ للصيانة في المملكة في البيادر، بالإضافة إلى مركز صيانة آخر في ماركا، فضلًا عن قطع الغيار الأصلية المتوفرة بأفضل الأسعار والمكفولة في خمسة مراكز موزَّعة في المملكة. وإلى جانب ذلك، تتوفر إمكانية استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وضمان أفضل قيمة عند إعادة بيعها.