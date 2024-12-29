عروض مميزة لوداع عام 2024 واستقبال السنة الجديدة من "المركزية تويوتا"

ولمحبي سيارات الدفع الرباعي، تضم العروض أيضًا تويوتا لاند كروزر رمز القوة والفخامة والأداء المثالي، وتويوتا لاند كروزر برادو سيارة المتانة والاعتمادية مع قيمة عالية على المدى الطويل، وتويوتا راف 4 هايبرد سيارة المغامرات مع التكنولوجيا المتقدمة والراحة الكبيرة.
توفر "المركزية تويوتا" بخبرتها الممتدة لـ 25 عامًا وسمعتها المميزة في السوق كفالة على جميع سيارات تويوتا الشهيرة بموثوقيتها ومتانتها، وأفضل خدمات ما بعد البيع التي تشمل الصيانة والتصليح على يد أمهر الفنيين في أكبر مركزٍ للصيانة في المملكة في البيادر، بالإضافة إلى مركز صيانة آخر في ماركا، فضلًا عن قطع الغيار الأصلية المتوفرة بأفضل الأسعار والمكفولة في خمسة مراكز موزَّعة في المملكة. وإلى جانب ذلك، تتوفر إمكانية استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وضمان أفضل قيمة عند إعادة بيعها.
بإمكان المهتمين بمعرفة المزيد حول عروض نهاية عام 2024 وبداية 2025 زيارة معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، أو التواصل عبر الرقم: 065508080، أو حجز موعد لتجربة القيادة، للانطلاق بسيارة جديدة بضمان المركزية في العام الجديد. للبقاء على اطّلاع بآخر أخبار الشركة ومستجداتها وأحدث فعالياتها وشراكاتها في مختلف المجالات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.
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