 
الأحد 2024-12-29 01:47 م
 

عروض مميزة لوداع عام 2024 واستقبال السنة الجديدة من "المركزية تويوتا"

ةكحح
المركزية تويوتا
الأحد، 29-12-2024 11:09 ص

الوكيل الإخباري-   تقدم "المركزية تويوتا" عروضًا مميزة على أفضل موديلات تويوتا لكلّ من يبحث عن سيارة جديدة يبدأ بها عام 2025 بثقة كبيرة ومصداقية عالية. تشمل هذه العروض تويوتا كورولا كروس هايبرد ذات التصميم العصري وأنظمة الأمان المتقدمة والضمان القوي، وتويوتا كراون هايبرد التي تتسم برفاهيتها وأدائها الاستثنائي لقيادة مليئة بالراحة والفخامة، وتويوتا هايلاندر هايبرد السيارة العائلية التي تجمع بين المتانة والمساحة والاقتصاد في الوقود، إلى جانب السيارة الاقتصادية المثالية تويوتا يارس.

اضافة اعلان


ولمحبي سيارات الدفع الرباعي، تضم العروض أيضًا تويوتا لاند كروزر رمز القوة والفخامة والأداء المثالي، وتويوتا لاند كروزر برادو سيارة المتانة والاعتمادية مع قيمة عالية على المدى الطويل، وتويوتا راف 4 هايبرد سيارة المغامرات مع التكنولوجيا المتقدمة والراحة الكبيرة.


توفر "المركزية تويوتا" بخبرتها الممتدة لـ 25 عامًا وسمعتها المميزة في السوق كفالة على جميع سيارات تويوتا الشهيرة بموثوقيتها ومتانتها، وأفضل خدمات ما بعد البيع التي تشمل الصيانة والتصليح على يد أمهر الفنيين في أكبر مركزٍ للصيانة في المملكة في البيادر، بالإضافة إلى مركز صيانة آخر في ماركا، فضلًا عن قطع الغيار الأصلية المتوفرة بأفضل الأسعار والمكفولة في خمسة مراكز موزَّعة في المملكة. وإلى جانب ذلك، تتوفر إمكانية استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وضمان أفضل قيمة عند إعادة بيعها.


بإمكان المهتمين بمعرفة المزيد حول عروض نهاية عام 2024 وبداية 2025 زيارة معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، أو التواصل عبر الرقم: 065508080، أو حجز موعد لتجربة القيادة، للانطلاق بسيارة جديدة بضمان المركزية في العام الجديد. للبقاء على اطّلاع بآخر أخبار الشركة ومستجداتها وأحدث فعالياتها وشراكاتها في مختلف المجالات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام  ويوتيوب.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء جعفر حسان يصدر جملة من التوجيهات

لقطة من الفيديو

فيديو منوع مشهد صادم لطريقة الغش بحجم الدجاج عالمياً

جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية "مالية النواب" تناقش موازنة الوطني للأمن السيبراني

تعبيرية

فن ومشاهير بداية بطيئة ونهاية صادمة.. مسلسل لعبة الحبار في مرمى الانتقادات

أرشيفية

خاص بالوكيل أكثر من نصف مليون أسطوانة غاز استهلكها الأردنيون في 3 أيام

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي: ارتفاع احتياطي الذهب قرابة 31% مقارنة بنهاية العام الماضي

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اعلان صادر عن وزارة التربية بشأن المدارس

تعبيرية

فلسطين إسرائيل ترفض تزويد السلطة الفلسطينية بسلاح لدعم عملية جنين



 




الأكثر مشاهدة