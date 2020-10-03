عقارات على الخريطة ميزة جديدة من السوق المفتوح

الوكيل الاخباري - السوق المفتوح

يمثل السوق المفتوح OpenSooq منصة إلكترونية عربية متخصصة في مجال الإعلانات المبوبة، تتيح للتجار والبائعين إمكانية التسويق والترويج لما لديهم من منتجات أو سلع؛ جديدة كانت أم مستعملة، بالإضافة إلى عرض الخدمات المختلفة، ومن جهة أخرى يتيح للمستخدمين فرصة البحث عن احتياجاتهم خلال أسرع وقت ممكن، ودون الحاجة لبذل أي مجهود أو الاستعانة بوسيط، إذ يتم تحقيق ذلك عبر موقع الويب الخاص بالسوق المفتوح على شبكة الإنترنت، أو عبر تحميل وتثبيت التطبيق الرسمي الخاص به، والمتوفر في كل من متجر بلاي ستور، و IOS، و Huawei AppGallery.

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إطلاق خاصية عقارات على الخريطة من السوق المفتوح



يعمل موقع السوق المفتوح بكافة أقسامه وإدارته بشكل جاد ودؤوب من أجل تقديم أفضل الخدمات للعملاء، وانطلاقاً من توجه الموقع إلى توفير أحدث التقنيات التي من شأنها تسهيل عملية البيع والشراء والبحث على المستخدمين والزوار؛ تم تزويد المنصة بخاصية الخريطة التفاعلية الخاصة بقسم العقارات، في جميع الدول التي يقدم خدماته بها؛ كالمملكة الأردنية الهاشمية، والعراق، وسلطنة عمان... إلخ، وهي عبارة عن ميزة تعمل على تسهيل عملية تحديد المواقع الجغرافية التي تقع ضمنها العقارات المعلن عنها عبر السوق المفتوح، وعلى ذلك تجدر الإشارة إلى أنه يجب على كل من يرغب بالاستفادة منها العمل على تحديث تطبيق السوق المفتوح على جهازه الذكي، أو تحميل أحدث إصدار متاح منه.











كيفية استخدام خاصية عقارات على الخريطة من قبل المعلنين



تتميز خاصية الخريطة التفاعلية المقدمة من السوق المفتوح بما توفره من وقت وجهد على المعلنين الراغبين بالتسويق لعقار ما لديهم متوفر برسم البيع أو الإيجار، إذ تمكنهم من تحديد الموقع الجغرافي الخاص به بصورة دقيقة؛ بحيث يتم تعيين المدينة، والمنطقة، والحي، والشارع، الأمر الذي يساهم في تشجيع نسبة أكبر من أفراد الفئات المستهدفة للتواصل والاستفسار، مما يعني زيادة نسبة احتمالات البيع أو التأجير، وكل ذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات السلسة، والتي لا تتطلب من وقت المستخدم سوى بضع دقائق، وهي كالتالي:



●الانتقال إلى تطبيق السوق المفتوح على الجهاز الذكي.

●الضغط على خيار أضف إعلانك مجاناً الموجود أسفل الواجهة الرئيسية.



●ملء معلومات محتوى الإعلان المطلوبة ضمن الخانات المخصصة لها، والتي تتمثل باختيار قسم عقارات للبيع أو للإيجار وفقاً لنوع الإعلان، ثم العمل على تحديد بيانات العقار التفصيلية ضمن القائمة، والخاصة بعدد الغرف، وعمر البناء، والمساحة، وما إلى ذلك.



●تعبئة معلومات اسم الإعلان، ووصف الإعلان، ثم تعيين السعر المطلوب مقابل البيع أو التأجير بحسب نوع الإعلان.



●اختيار المدينة والمنطقة التي يقع العقار فيها، وعلى ذلك سوف ينتقل التطبيق بشكل تلقائي إلى الخريطة التفاعلية؛ ليتمكن المستخدم من تعيين موقع العقار بصورة أكثر دقة، وعند الانتهاء يتم الضغط على خيار استخدم الموقع.



●الجدير بالذكر أن هذه الميزة اختيارية؛ بحيث يمكن لكل من لا يرغب بتفعيلها النقر على خيار تخطي عند الوصول إليها.



كيفية استخدام خاصية عقارات على الخريطة للباحثين



لا تنحصر أهمية استخدام الخريطة التفاعلية التي قام السوق المفتوح بطرحها مؤخراً على المعلنين فقط، بل إن الفائدة منها تغطي احتياجات الباحثين عن عقارات للبيع أو الإيجار على حدٍ سواء، إذ تقدم لهم إمكانية إيجاد العقار المناسب خلال وقت أقصر وقت ممكن، إلى جانب القدرة على معرفة الموقع الجغرافي الخاص به بشكل دقيق، ويتم تحقيق ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:



●الانتقال إلى تطبيق السوق المفتوح المثبت على الهاتف المحمول.



●الضغط على القسم المعني، والذي يكون إما عقارات للبيع، أو عقارات للإيجار.



●تعيين نوع العقار المراد البحث عنه، مثل: شقق للبيع، أو أراضي للبيع، أو شقق للإيجار...إلخ، بالإضافة إلى إمكانية اختيار الكل من أجل عرض كافة الإعلانات ذات الصلة.



●يقوم التطبيق بعرض إعلانات العقارات وفقاً لاختيار الباحث مسبقاً عبر صفحة إلكترونية سهلة الاستخدام، ويتم من خلالها الضغط على الأيقونة الخاصة بالخريطة التفاعلية، والتي تعرض بدورها مجموعة من الرموز الدائرية زرقاء اللون للإشارة على توفر عقار مكانها.



●الجدير بالذكر أنه يمكن للباحثين الاستعانة بمساحة البحث والفلترة المتوفرة أعلى الصفحة من أجل حصر النتائج الظاهرة بشكل أفضل، إلى جانب إمكانية تقريب الصورة على الخريطة، والتحريك بمختلف الاتجاهات للتحكم بعملية البحث بصورة أفضل.







