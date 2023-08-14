عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة " الأميرة سمية للتكنولوجيا" عضواً في المجلس الاستشاري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ«AACSB»

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اختارت هيئة تطوير كليات الإدارة الجامعية الدولية «AACSB» عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال الدكتور جورج سمور ليكون عضواً بالمجلس الاستشاري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا «MENAAC» التابع لها. إذ تُعد «AACSB» أقدم هيئة للاعتماد العالمي لكليات إدارة الأعمال لضمان جودة التعليم.و منحت هيئة تطوير كليات الإدارة الجامعية الدولية الدكتور سمور شهادة عالمية كمقيم لبرامج كليات الأعمال لمشاركته في لجان الخبراء الدوليين المكلفة بمراجعة واعتماد كليات الأعمال حول العالم. وتنظم الهيئة عملية تقييم دقيقة لبرامج وتخصصات الأعمال، حيث تشتمل هذه العملية على تشكيل فِرَق عمل متخصصة تجمع بين علماء وخبراء ذوي خبرة عالية، ويتم التركيز من خلالها على مُحتوى المناهج الدراسية وجودة أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى استفادة الطلاب من الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، والدعم الذي تُقَدِّمه الجامعات لتطوير البرامج الدراسية وتعزيز البحث العلمي.والجدير بالذكر، أن كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال هي الأولى في المملكة التي تحصل على الاعتماد الدولي AACSB، مما يجعلها ضمن نسبة 2% فقط من جامعات العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية وضمن اقل من 6% من كليات الأعمال في العالم التي تقدم برامج للحصول على درجات علمية والحاصلة على هذا الاعتماد. ويأتي حصول الكلية على اعتماد AACSB ضمن خطة عمل ممنهجة هي نتاج سنوات عديدة من العمل الجماعي والمثابرة من قبل أعضاء هيئة التدريس والموظفين المتفانين بشكل استثنائي في الكلية.