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الأربعاء، 15-12-2021 10:29 ص

غنم للبيع على السوق المفتوح في الأردن

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الوكيل الاخباري - أصبحت تربية الغنم وبيعه من المشاريع الاستثمارية المربحة في الأردن، وذلك نظراً لأنّ شراء الأغنام أصبحاً متطلباً في الكثير من المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، لذبحها أو تربيتها للاستفادة من صوفها، ومما لا شكّ فيه بأنّ البعض قد يجدون شراء الغنم أمراً صعباً ومرهقاً، لكنه ليس كذلك مع منصة السوق المفتوح التي توفر عدداً من إعلانات الحيوانات وخاصة المواشي والغنم بنوعيها البلدي والمستورد، ويمكنك اختيار الإعلان الذي يناسبك والتواصل مع البائع بشكل مباشر دون أي تعقيدات.

إلى جانب شراء الغنم على السوق المفتوح، تتوفر إعلانات خاصة بخدمات إضافية مثل الحلب، وإنتاج الصوف والفرو، وتوفير الطعام ومستلزمات تربية المواشي، وخدمات الذبح اليومية للملاحم أو الأفراد في المناسبات، وخدمات الذبح في عيد الأضحى مع إمكانية حضور مُقدّم الخدمة إلى المنزل أو مكان الذبح الذي تختاره، وكل ذلك بأسعار في متناول اليد.

ابدأ بتصفّح إعلانات قسم غنم للبيع عبر منصة السوق المفتوح للبحث عن أنواع الأغنام والماشية التي ترغب بشرائها، ويشمل ذلك مختلف الأنواع، مثل الخرفان، والضأن، والنعاج، والكبش، والحمل، والماعز، والتيس، والجدي، وبعد أن تجد الإعلان الذي يناسبك، قم بالاتصال المباشر والمجاني مع صاحب الإعلان في أي وقت ومن أي محافظة داخل المملكة، أما إن كنت تود عرض الغنم الخاص بك للبيع، يمكنك الإعلان عن رؤوس الماشية المتوفرة لديك بكافة أنواعها وعرضها للبيع وإرفاق الصور الخاصة بها بشكل مجاني وسهل وسريع.

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خدمات السوق المفتوح


من الجدير بالذكر أنّ السوق المفتوح يوفر خدمات إعلانية تساعدك في الحصول على مشاهدات مُضاعفة وانتشار أوسع لإعلاناتك وسلعك المختلفة التي تود بيعها، ويشمل ذلك خدمة المتاجر للحصول على صفحة متجر خاصة بك تتيح لك تحميل شعار وتصميم لمساحتك الإعلانية، وخدمة الإعلانات المميزة ليظهر إعلانك في أعلى القائمة وضمن أوائل نتائج البحث، وخدمة إعادة النشر لتجديد تاريخ نشر إعلانك، وخدمة تيربو ليظهر إعلانك في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه وحصوله على إشارة مستعجل ليُباع بشكل أسرع، وخدمة البانر الإعلاني لتحديد نسبة وفئة المستخدمين المهتمين بسلعتك، إضافةً إلى خدمة الحُزم إن كنت ترغب بالحصول على نسبة خصم كبيرة.


التواصل مع السوق المفتوح


يعتبر السوق المفتوح أكثر مواقع الإعلانات المبوبة شهرة على مستوى العديد من البلدان، وهو الموقع #1 في المملكة الأردنية الهاشمية، ويعود ذلك لما يتسم به من خصائص تُسهّل عملية البيع والشراء، ناهيك عن واجهته سهلة الاستخدام والتي تجعله الوجهة الأولى والمفضلة التي تتبادر إلى الأذهان عند الرغبة بشراء أو بيع أي شي. عند رغبتك في شراء سلعة، يمكنك التواصل مع المعلن بصورة مباشرة، وذلك من خلال إحدى الطرق المتاحة على الموقع، بما في ذلك خاصيتيّ الدردشة والتعليقات المتوفرة أدنى كافة الإعلانات، أو عبر الاتصال الهاتفي، أما للاستفسارات والأسئلة، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء في السوق المفتوح على الرقم 0790180000.

 




 

 


 

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