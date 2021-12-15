غنم للبيع على السوق المفتوح في الأردن

الوكيل الاخباري - أصبحت تربية الغنم وبيعه من المشاريع الاستثمارية المربحة في الأردن، وذلك نظراً لأنّ شراء الأغنام أصبحاً متطلباً في الكثير من المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، لذبحها أو تربيتها للاستفادة من صوفها، ومما لا شكّ فيه بأنّ البعض قد يجدون شراء الغنم أمراً صعباً ومرهقاً، لكنه ليس كذلك مع منصة السوق المفتوح التي توفر عدداً من إعلانات الحيوانات وخاصة المواشي والغنم بنوعيها البلدي والمستورد، ويمكنك اختيار الإعلان الذي يناسبك والتواصل مع البائع بشكل مباشر دون أي تعقيدات.



إلى جانب شراء الغنم على السوق المفتوح، تتوفر إعلانات خاصة بخدمات إضافية مثل الحلب، وإنتاج الصوف والفرو، وتوفير الطعام ومستلزمات تربية المواشي، وخدمات الذبح اليومية للملاحم أو الأفراد في المناسبات، وخدمات الذبح في عيد الأضحى مع إمكانية حضور مُقدّم الخدمة إلى المنزل أو مكان الذبح الذي تختاره، وكل ذلك بأسعار في متناول اليد.



ابدأ بتصفّح إعلانات قسم غنم للبيع عبر منصة السوق المفتوح للبحث عن أنواع الأغنام والماشية التي ترغب بشرائها، ويشمل ذلك مختلف الأنواع، مثل الخرفان، والضأن، والنعاج، والكبش، والحمل، والماعز، والتيس، والجدي، وبعد أن تجد الإعلان الذي يناسبك، قم بالاتصال المباشر والمجاني مع صاحب الإعلان في أي وقت ومن أي محافظة داخل المملكة، أما إن كنت تود عرض الغنم الخاص بك للبيع، يمكنك الإعلان عن رؤوس الماشية المتوفرة لديك بكافة أنواعها وعرضها للبيع وإرفاق الصور الخاصة بها بشكل مجاني وسهل وسريع.

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