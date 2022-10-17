غنم للبيع على السوق المفتوح في الأردن

الوكيل الإخباري - تعتبر تربية الغنم من المشاريع الاستثمارية المربحة في الأردن، إذ يقبل العديد من الناس على شراء المواشي بمختلف أنواعها وأعمارها بهدف تربيتها أو ذبحها في المناسبات الاجتماعية والعزائم والأعياد، وقد أصبح شراء الغنم أكثر سهولة حالياً نظراً لتوفره على موقع السوق المفتوح ضمن قسم غنم للبيع الذي يندرج تحت القسم الرئيسي حيوانات للبيع، والذي ستجد عليه إعلانات عديدة لبيع الخرفان، والضأن، والنعاج، والكبش، والحمل، والماعز، والتيوس، والجدي بأسعار مميزة وعروض عديدة.



توفر منصة السوق المفتوح إعلانات لبيع الغنم بنوعيه البلدي والمستورد، بالإضافة إلى وجود خدمات إضافية مثل إنتاج الصوف والفرو وتوفير الطعام ومستلزمات تربية المواشي وغيرها، فضلاً عن خدمات الذبح اليومية للملاحم أو الأفراد في المناسبات وبأسعار تناسب الجميع، وإلى جانب تصفح إعلانات قسم غنم للبيع عبر منصة السوق المفتوح للبحث عن أنواع الأغنام والماشية التي ترغب بشرائها، يمكنك كذلك الإعلان عن رؤوس الماشية المتوفرة لديك بكافة أنواعها وعرضها للبيع وإرفاق الصور الخاصة بها بشكل مجاني.

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لماذا السوق المفتوح؟

يعتبر السوق المفتوح أفضل وأشهر المواقع في عالم الإعلانات المبوبة على شبكة الإنترنت، وهو عبارة عن منصة تتمتع بالمصداقية، وتوفر أعلى معايير الأمان والموثوقية، ناهيك عن ما توفر من واجهة مستخدم سهلة التعامل معها، سواء كان ذلك على الموقع الإلكتروني أو على التطبيق الذكي، ويمكن من خلالها تلبية الاحتياجات خلال وقت قصير، إلى جانب التنوع الكبير الذي توفره أمام المستخدم؛ مما يعني خيارات أكثر للانتقاء من بينها ولكافة ما يخطر على البال، مع العلم أنّ ملايين المستخدمين يقومون بعرض وتصفح ونشر الإعلانات في 19 دولة من دول الشرق الأوسط، وهو أكبر منصة للإعلانات المبوبة في المنطقة ورقم #1 في الأردن.



يمتاز السوق المفتوح أيضاً بسهولة نشر الإعلانات عليه؛ فلا يتطلب الأمر سوى اتباع بعض الخطوات ليصل إعلانك إلى شريحة هائلة من المهتمين في غضون وقت قصير وبشكل مجاني، أما إن كنت تود زيادة فرصك في البيع والحصول على عدد مضاعف من المشاهدات، يوفر السوق المفتوح مجموعة من الخدمات الإعلانية المميزة ، بما في ذلك خدمة تيربو ليظهر في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه، وظهور إشارة مستعجل ليُباع أسرع، إلى جانب خدمات مثل الإعلانات المميزة والمتاجر والبانر وإعادة النشر وغيرها.



كيفية البدء بالبيع والشراء على السوق المفتوح

للبدء بالبيع والشراء والتواصل مع البائعين والمشترين، ما عليك سوى التسجيل على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي واختيار القسم الذي تود تصفح إعلاناته، والمميز في السوق المفتوح أنّك ستجد فيه ما تشاء من بضائع وسلع تخطر على البال بشكل سهل من خلال أقسام رئيسية وفرعية ستظهر أمامك، بما في ذلك السيارات والعقارات والأثاث المنزلي والإلكترونيات والملابس والحيوانات الأليفة وغيرها العديد، إلى جانب سعيه الدائم إلى البحث عن أفضل الخدمات التي يمكن من خلالها تسهيل العملية التجارية على كل من البائع والمشتري.

لأي استفسارات أو أسئلة حول موقع السوق المفتوح أو التطبيق الذكي، يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء على الرقم 0790180000.