فريق "تويوتا جازو للسباقات" يعتلي منصة التتويج في رالي اليابان

الوكيل الإخباري - واصل فريق "تويوتا جازو للسباقات" أدائه الاستثنائي في منافسات هذا الموسم من "بطولة العالم للراليات" التي ينظمها "الاتحاد الدولي للسيارات"، وذلك بعد اعتلائه منصة التتويج في الجولة الختامية من البطولة في رالي اليابان الذي أقيم مؤخرًا في منطقة "تشوبو".

اضافة اعلان

واختتم الفريق بهذه النتيجة موسمًا مميزًا احتفلت فيه شركة تويوتا بتحقيق الألقاب الثلاثة في "بطولة العالم للراليات" للمرة الثانية على التوالي؛ إذ توَّجت الشركة بلقب بطولة العالم في فئة المُصنِّعين، في حين حصد فريق"تويوتا جازو للسباقات "ألقاب بطولة العالم فيفئة السائقين وفئة مساعد السائق، فضلًا عن تسجيل سبعة انتصارات في 13 سباقًا لهذا الموسم.

وشكّلت عودة رالي اليابان إلى "بطولة العالم للراليات" للمرة الأولى منذ عام 2010 تحديًا كبيرًا للفرق والسائقين والمساعدين لهذا الموسم؛ إذ أُقيم الرالي على طرق إسفلتية وملتوية صعبة في جبال محافظتَيْ "آيتشي" و"جيفو". وعلى الرغم من ذلك،حققت سيارة تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ "هايبرِد" أداءً قويًا خلال الرالي، مما مكنها من الفوز بما مجموعه 11 مرحلة.



وكانت المنافسة محتدمة منذ بداية الرالي؛ إذ أنهى سائق برنامج تحدي "بطولة العالم للراليات" في فريق "تويوتا جازو للسباقات"ناكاموتو كاتسويا، ومساعده آرون جونستون، اليوم الأول، في المركز الخامس على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ "هايبرِد" التي تحمل الرقم (18)، متأخرًاقرابة 20 ثانية عن المتصدر في المركز الأول،ليتمكن من التقدم إلى المركز الرابع خلال المرحلة الأولى من اليوم الثاني، ويواصل تقدمه خلال بقية اليوم من أجل اعتلاء منصة التتويج.

واستمر كاتسوتا في التقدم ليحقق المركز الثالث في المرحلة الثانية من اليوم الأخير؛ إذ زادت الأمطار الغزيرة من صعوبة التحديات بالنسبة للسائقين خلال الفترة المتبقية من الرالي؛ لكن كاتسوتا نجح في تخطي تلك التحديات بأمان ليتوَّج للمرة الثانية في هذا الموسم على أرض فريق "تويوتا جازو للسباقات"في رالي اليابان.

وقال أكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ومؤسس فريق "تويوتا جازو للسباقات": "أود أن أتقدم بأحر التهاني إلى ناكاموتو،وأشكره على اعتلائه منصة التتويج في رالي اليابان الذي يُعَد موطن فريق"تويوتا جازو للسباقات". وأود أن أشير إلى أن أول مشاركة لتويوتا في "بطولة العالم للراليات" كانت في اليابان. لقد كان من المميز جدًا أن يأتي أعضاء الفرق المتنافسة في "بطولة العالم للراليات" أخيرًا إلى اليابان.

أنا سعيد بمشاهدة سيارات الرالي وهي تسير بقيادة سائقين محليين على أرضنا للمرة الأولى منذ 12 عامًا، وسعيد أكثر بمتابعة الحدث وتشجيع السائقين عن قرب. وبصفتي من عشاق سباقات الرالي، فإنني معجب حقًا بأن هذه التجربة المنتظرة، أصبحت حقيقة واقعة. وأود أيضًا أن أتقدم بالشكر الجزيل للفريق وجميع أعضائه الذين فازوا في الجولة السابقة من البطولة في إسبانيا وقدَّموا كل مالديهمل مشجعي تويوتا في اليابان".



وشهد رالي اليابان المشاركة الاختبارية لسيارتين تجريبيتين جديدتين من تويوتا؛ كانت الأولى سيارة"تويوتا GR يارس رالي2"التجريبية، والتي تُطوَّر وفقًا للوائح "رالي2"، وكانالظهور العلني الأول لها في هذا الرالي. أما السيارة التجريبية الثانية، فكانت سيارة "تويوتا GR يارس H2" التي تعمل بالوقود الهيدروجيني، والتي كان قد سبق الكشف عنها ومشاركتها الاختبارية في رالي إيبر بلجيكا في آب الماضي.

كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، وبطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.

وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



