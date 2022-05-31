فريق جازو للسباقات يخطف الأنظار في رالي البرتغال مع فوزه بالمركزين الأول والثاني على متن سيارة تويوتاGR يارس رالي 1

الوكيل الإخباري - حقق فريق جازو للسباقات فوزًا مذهلًا بالمركزين الأول والثاني في الجولة الرابعة من "بطولة العالم للراليات" للعام 2022، التي ينظمها "الاتحاد الدولي للسيارات" في رالي البرتغال على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي 1 ؛ إذ سجّل كالي روفانبيرا فوزه الثالث على التوالي متقدمًا على زميله إلفين إيفانز، لتعزز بذلك شركة تويوتا صدارتها لبطولة المُصنِّعين بفارق 59 نقطة.

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في الاختبار الأول لها على الطرقات المكسوة بالحصى، أثبتت سيارة تويوتا GR يارس رالي 1 التي تمثل الجيل الجديد من السيارات الكهربائية "الهايبرد" قدرتها على المنافسة؛ إذ فازت بـ 15 من أصل 19 مرحلة من مسار السباق.

وكان اليوم الأول من السباق حافلًا بالمنافسة خصوصًا بين إيفانز على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي 1 التي تحمل الرقم 33، وروفانبيرا الذي عزز صدارته للبطولة للمرة الأولى في مسيرته على متن سيارة تويوتا يارس رالي 1التي تحمل الرقم 69.

وقد انحصرت المنافسة بينهما في اليوم الثاني، ليحتل روفانبيرا الصدارة في ظل الأحوال الجوية الصعبة خلال فترة ما بعد الظهر.



ورغم تلك التحديات، تمكّن روفانبيرا ومساعده يونّي هالتونن من الفوز بالمرحلة قبل الأخيرة بالإضافة إلى مرحلة "باور" الأخيرة Power Stage ، ليضمنا مرة أخرى الحصول على أكبر عددٍ من النقاط ويرفعا الفارق إلى 46 نقطة بعد فوزهما في ثلاثة من السباقات الأربعة الأولى، في حين أنهى إيفانز ومساعده سكوت مارتن السباق بفارق 15.2 ثانية عن الفائز، ليعودا لاعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى هذا الموسم.



وبهذه المناسبة، توجّهآ كيوتو يودا رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن، بالتهنئة إلى كلٍ من كالي، ويونّي، وصرح قائلاً: "سعداء للغاية بتحقيق ثلاثة انتصاراتٍ متتالية، خاصة مع تنوع المسارات التي خاضها الفريق هذا الموسم سواءً من الجليد أو الأسفلت أو الحصى.

وأتقدم بالشكر الجزيل لفريق جازو للسباقات الذي أثبت قدرات وجدارة سيارة تويوتا GR يارس رالي1 على الفوز في أنواع التضاريس كافة.

كذلك، كان من الرائع الفوز بالمركزين الأول والثاني، وأود أن أشكر إلفين وسكوت وجميع أعضاء الفريق على الأداء المتميّز؛ حيث حافظت تويوتا على صدارة البطولة في الثلث الأول من الموسم، كما أقدر الدعم المستمر لجمهورنا والذي يُعدّ مصدر إلهامٍ يدفعنا نحو الاستمرار بتطوير سياراتنا لتصبح الأقوى مع نهاية كل موسم".



وكانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة".

وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.

وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



ومن المقرر أن تقام الجولة الخامسة من بطولة العالم للراليات 2022 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، في مدينة سردينيا في إيطاليا خلال الفترة من 2 الى 5 حزيران، وستجري منافساتها على طرقات سريعة وضيقة.







