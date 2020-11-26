فريق جازو للسباقات يفوز في بطولة العالم للتحمل موسم 2019 – 2020

الوكيل الاخباري - حاز فريق "جازو للسباقات" لقب "بطولة العالم للتحمل" لموسم 2019 – 2020، التي ينظمها "الاتحاد الدولي للسيارات"، بعد فوزه بالمركزين الأول والثاني خلال سباق "البحرين 8 ساعات" الذي أقيم مؤخراً، حيث حقق كلٌ من مايك كونواي، وكاموي كوباياشي، وخوسيه ماريا لوبيز المركز الأول على متن سيارة تويوتا "هايبرِد" الكهربائية TS050 التي تحمل الرقم 7، وذلك في ثامن وآخر سباقات الموسم الحالي الذي شهد آخر ظهورٍ لهذه السيارة التي حققت الفوز ثلاث مراتٍ بلقب "بطولة العالم للتحمل".

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وقد استطاع فريق سيارة تويوتا "هايبرِد" الكهربائية TS050 التي تحمل الرقم 7 الارتقاء بحصيلة النقاط والحصول على هذا اللقب المستحق بحلول نهاية الموسم. وفي الوقت نفسه، حقق بطلا العالم السابقين سيباستيان بويمي وكازوكي ناكاجيما نتيجة مثالية لفريق "جازو للسباقات" إلى جانب زميلهم بريندون هارتلي على متن سيارة تويوتا "هايبرِد" الكهربائية التي تحمل الرقم 8 ليحصدوا المركز الثاني بفارق 64.594 ثانية.



وكان آخر سباقات الموسم في "بطولة العالم للتحمل" قد شهد منافسةً مباشرة بين سيارتي تويوتا "هايبرِد" الكهربائية TS050 خلال سعيهما لتحقيق الفوز واللقب العالمي، إذ كانت سيارة تويوتا "هايبرِد" الكهربائية TS050 التي تحمل الرقم 7 متقدمة لمدة 0.54 ثانية بسبب نظام التقييد لمعادلة التقنيات المتقدمة، مقارنة بسيارة تويوتا "هايبرِد" الكهربائية TS050 التي تحمل الرقم 8، وذلك نتيجة للمراكز المسجلة في هذا الحدث. فقد بدأ كونواي من المركز الأول في ترتيب الانطلاق وأحرز تقدماً حافظ عليه كلٌ من كوباياشي ولوبيز على مدى الساعات الثماني للسباق.



وبهذه المناسبة، صرح آكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن: "أهنئ كلاً من كوباياشي وكونواي ولوبيز على الفوز بالجولة الأخيرة، وبالسباق بشكلٍ عام! كذلك، قدم بويمي وهارتلي وناكاجيمي أداءً جيداً في السباق الأخير على متن سيارة تويوتا "هايبرِد" الكهربائية TS050.

وأود أن أشكرهم جميعاً على القيادة الرائعة، وتحقيق المركزين الأول والثاني. لقد تمكنا من تحقيق هدفنا بالفوز في سباق لومان عام 2018. وفي عامي 2019 و2020، حققنا ثلاثة انتصارات متتالية في سباق لومان الأسطوري، وطورنا السيارة التي مكنت السائقين من دفعها الى أقصى درجات الأداء". وأضاف: "اليوم، نستطيع بدء رحلة تطوير السيارة الخارقة المقبلة.

وأود أن أشكر جميع السائقين والمهندسين والفنيين الذين قادوا هذه السيارة، وإلى كل المشجعين والمعجبين الذين ساندونا وشجعونا. ونحن من جهتنا سنواصل شغفنا في ابتكار أفضل السيارات على الإطلاق، آملين أن يستمر جميع مشجعينا في دعم فريق جازو للسباقات".



وبينما يصل الموسم الحالي 2019-2020 لنهايته، بدأت بالفعل التحضيرات لموسم السباق السداسي للعام 2021، حيث تجري اختبارات التحمل على السيارة الخارقة الجديدة الخاصة بفريق "جازو للسباقات"، والمقرر تدشينها خلال الأشهر القادمة، قبل أن تظهر للمرة الأولى في سباق "سيبرينغ 1000 ميل" المقرر عقده في 19 آذار 2021.



