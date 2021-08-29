فريق جازو للسباقات GR يختتم رالي إيبر في بلجيكا ويعتلي منصة التتويج

الوكيل الاخباري - واصل فريق جازو للسباقات GR أداءه الاستثنائي لهذا الموسم خلال منافسات «بطولة العالم للراليات» WRC التي ينظمها «الاتحاد الدولي للسيارات» FIA، وذلك بعد اعتلائه منصة التتويج في رالي إيبر الذي أقيم مؤخراً في بلجيكا، حيث استحق كالي روفانبيرا المركز الثالث على متن مركبة تويوتا يارس للراليات WRC التي تحمل الرقم 69، بعد احتدام التنافس مع زملائه السائقين إلفين إيفانز وسيباستيان أوجييه في المراحل الأخيرة من الرالي التي جرت على مضمار «سبا-فرانكورشان».

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سائقو الفرق الثلاثة سجلوا نتائج متقاربة خلال ظهورهم الأول على الطرق البلجيكية الصعبة في رالي إيبر الذي أقيم لأول مرة ضمن بطولة العالم للراليات WRC، حيث أنهوا اليوم الثاني بفارق 4.3 ثانية فقط في المنافسة على المركز الثالث، مع تقدم إيفانز على متن مركبة تويوتا يارس للراليات WRC التي تحمل الرقم 33 مع دخولهم المراحل الأربع الأخيرة من السباق على مضمار سبا.

وقد جمعت المراحل النهائية من السباق بين الطرق العامة الملتوية في منطقة "أردين" والطرق الداخلية حول حلبة "سبا-فرانكورشان" الشهيرة، وأقسام من مضمار السباق نفسه،حيث أحرز روفانبيرا المركز الثالث بفارق 6.5 ثانية عن إيفانز، محققاً نتيجة رائعة لنفسه ولمساعده جون هالتونين على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 69.





وفي الوقت نفسه، كانأوجييه ثاني أسرع متسابق في مرحلة "باور" الأخيرة (Power Stage) في نهاية السباق على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 1، حيث حصل على نقاطٍ إضافيةٍ عززت من صدارته في بطولة السائقين، في حين تواصلت ويوتاريادته البطولة المُصَّنعين بفارق 41 نقطة مع تبقي أربعة سباقات على نهاية الموسم.



وبهذه المناسبة، صرح السيد كيه فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قائلاً: «نتوجه بالتهنئة إلى كالي روفانبيرا لاعتلائه منصة التتويج خلال أول رالي لفريق GR على الإطلاق على هذا المضمار الصعب». وأضاف: «لقد أثبتت تويوتا يارس مرة أخرى قدراتها في بيئة مليئة بالتحديات بفضل العمل الجاد وتفاني كافة أفراد الفريق من أجل كسب المزيد من النقاط القيمة.

وما من شكٍ أن مشاركاتنا في رياضات سباق السيارات تشكل فرصة مثالية لنا لتطوير واختبار التقنيات الجديدة بينما نواصل رحلتنا لتطوير أفضل مركباتٍ على الإطلاق. في الختام، نود أن نشكر كل من يدعم نشاطاتنا، ونتطلع قدماً للمزيد من المنافسات المرتقبة خلال الشهر المقبل في اليونان».

وكانت تويوتا قدشاركت على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة".

وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقاً من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



ومن المقرر أن تكون المحطة التالية لبطولة هذا العام رالي أكروبوليس في اليونان، والذي يعود إلى أجندة بطولة العالم للراليات WRC للمرة الأولى منذ العام 2013، وذلك خلال الفترة 9 - 12 من شهر سبتمبر المقبل.

ويتمتع رالي أكروبوليس بسمعة أسطورية بحكم تضاريسه الوعرة وطرقه الصخرية.