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الثلاثاء، 15-03-2022 10:43 ص

فعالية Galaxy A: الكشف عن أحدث ابتكارات Galaxy

سايز-الموقع


الوكيل الاخباري - تعد سلسلة Galaxy A أشهر فئة الهواتف الذكية لدى سامسونج للإلكترونيات، حيث تقوم على آخر ابتكارات Galaxy الهادفة لتعزيز قدرات المستخدمين على الإبداع والتواصل والازدهار.

وفي هذا العام، تعتزم سامسونج الارتقاء بابتكارات Galaxy المؤثرة في السلسلة A إلى أبعد من ذلك، لاسيما وأنه تم تصميم أجهزة سلسلة Galaxy A الجديدة الرائعة لتوفير تجربة متكاملة على النحو الذي يتوقعه المستخدمون من الهاتف الذكي.

وفي 17 آذار، تدعو شركة سامسونج لللإلكترونيات الجمهور وزبائنها لزيارة قناتها على "يوتيوب" وغرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط لمتابعة فعالية Galaxy A التي سيتم بثها مباشرة بدءاً من الساعة 5مساءً بتوقيت الأردن.

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وللمزيد من التفاصيل بعد انتهاء الحدث حول هذه الأجهزة الجديدة تماماً، يمكن متابعة غرفةأخبار سامسونج الشرق الأوسط للحصول على آخر المعلومات.


 




 

 


 

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