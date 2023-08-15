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الثلاثاء، 15-08-2023 01:35 م

فلاورد تفتتح متجرها الرسمي الأول في عمّان

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الوكيل الإخباري - بمناسبة الذكرى الثانية لإطلاق عملياتها في المملكة الهاشمية الأردنية، أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن افتتاح أول متجر رسمي لها في الصويفية يوم 8 من أغسطس.  

وتهدف فلاورد من خلال افتتاح هذا المتجر لتوفير بيئة ملفتة حيث سيكون بإمكان الزوار عيش تجربة تسوق مجموعة واسعة من باقات الورود المعروضة بالإضافة الى تشكيلة متنوعة من الهدايا مما يتضمنها الشوكولاتة الفاخرة، والهدايا المخصصة وقوالب الكيك. وبإمكان العملاء زيارة متجر فلاورد الجديد في صويفية فيلج والتي تعد موقع استراتيجي بمثابتها إحدى أشهر الوجهات للمتسوقين في المنطقة ولتواجدها في قلب العاصمة عمّان.  

وبالإضافة الى ذلك، سيكون بإمكان الزوار تلقي المساعدة من موظفين فلاورد المتخصصين حيث سيقومون بإرشادهم لاختيار الهدايا المثالية لجميع المناسبات.  

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن نؤمن ونقدر أهمية التفاعل مع المنتج ورؤيته شخصياً قبل شرائه، ولذلك قمنا بافتتاح هذا المتجر ونطمح لتقديم تجربة تسوق ممتعة لجميع عملائنا. ويعد هذا الافتتاح جزء من استراتيجيتنا لتوسيع نطاق خدماتنا وتلبية جميع احتياجات عملائنا بكل الوسائل الممكنة."  

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