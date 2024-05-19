فندق البوليفارد أرجان من روتانا يحصد جائزة "أفضل فندق أعمال في عمان" للعام الثاني على التوالي

الوكيل الإخباري - يفخر فندق البوليفارد أرجان من روتانا بالإعلان عن فوزه بلقب أفضل فندق أعمال في عمان للعام الثاني على التوالي في جوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط لعام 2024 خلال حفل توزيع جوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط لعام 2024. وقد حصدت مجموعة روتانا في ذات الحفل على جائزة " أفضل علامة فندقية في الشرق الأوسط" لعام 2024.

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وقالت هالة مسعد نحاس، المدير العام لفندق البوليفارد أرجان من روتانا: "نحن سعداء بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة". هذا التقدير هو شهادة على العمل الجاد والتفاني من جانب فريقنا، الذين بذلوا قصارى جهدهم لتقديم خدمة استثنائية لضيوفنا.



يود فندق البوليفارد أرجان من روتانا أن يعرب عن تقديره العميق لفريقه وضيوفه على دعمهم المستمر وولائهم. لا يزال الفندق ملتزمًا بتقديم أعلى معايير الضيافة ويتطلع إلى الترحيب بالمسافرين من رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم إلى الأردن".



تدير مجموعة روتانا لإدارة الفنادق حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولدى المجموعة خطة توسع استراتيجية وطموحة. تعتبر روتانا بأن وقت الضيف هو الأثمن على الإطلاق، وتضع المجموعة جلّ اهتمامها في تحقيق أفضل الخدمات الفندقية ليحصل الضيوف على أفضل الأوقات التي تبقى في الذاكرة إلى الأبد.



وبناءً على ذلك، ترفع المجموعة شعار "معنا للوقت معنى" تأكيداً على تميّزها. ومنذ بداية تأسيسها عملت روتانا على تقديم أقصى جهودها لفهم احتياجات الضيوف، وأبدت حرصها اللامحدود بأن يقضي الضيوف أمتع الأوقات في فنادقها ومنتجعاتها، وتشمل العلامات الفندقية التي تنضوي تحت راية مجموعة فنادق روتانا : فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا وريزيدنس من روتانا.



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