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الأحد، 09-05-2021 12:11 م

فيليب موريس إنترناشيونال تعين ياتسيك أولتشاك رئيساً تنفيذياً لها

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:PM) عن تعيين ياتسيك أولتشاك كرئيس تنفيذي جديد لها خلفاً لأندريه كالانتزوبولوس الذي عين بدوره كرئيس لمجلس الإدارة التنفيذي، والذي اختتم مهام منصبه السابق الذي كان قد تسلمه منذ العام 2013 بنجاح كبير.

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هذا الإعلان جاء عقب الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة لعام 2021، والذي عقد في الخامس من شهر أيار الحالي، كما أنه جاء تجسيداً لجملة التغييرات التي خطط لتنفيذها في الهيكل التنظيمي للشركة ضمن المواقع القيادية، والتي تم الكشف عنها في وقت سابق في العام 2020.


وبهذه المناسبة، أكّد أولتشاك الذي شغل قبل توليه منصبه الجديد الحالي، منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لدى الشركة، والذي بات يشغل أيضاً عضوية مجلس الإدارة، على التزامه تجاه تحقيق رؤية الشركة التي تم الكشف عنها في العام 2016، من خلال العمل على تسريع تحولها من أجل الوصول لمستقبل خالٍ من التدخين، وذلك عبر التركيز على تطوير منتجات خالية من الدخان وأقل ضرراً من التدخين التقليدي، يتم إثباتها علمياً، كما يتم تسويقها بشكل مسؤول تجارياً، بهدف استبدال السجائر التقليدية في أسرع وقت ممكن.


وأضاف أولتشاك بالقول: "تغمرني السعادة كما الحماس لقيادة شركة فيليب موريس إنترناشيونالمع الحرص على تسريع تحولها لتتمكن من قيادة مستقبل خالٍ من التدخين. وإذ تعتبر فيليب موريس شركة رائدة في مجال الابتكار العلمي، فإنها تطمح لزيادة انتشار منتجاتها الخالية من الدخان لتحتل عائداتها أكثر من صافي العائدات الإجمالي للشركة بحلول عام 2025.

 

نثق بأن محفظتنا من المنتجات الخالية من الدخان المتطورة، ستمكننا من قيادة المستقبل المنشود على المدى الطويل، معتمدين على أبحاثنا وخبراتنا العلمية، ومستفيدين منالمهارات والكفاءات وقدرتنا الابتكارية التي نتمتع بها من أجل تطويرالمزيد من المنتجات، فضلاً عن استكشاف مجالات جديدة لتطوير أعمالنا."


وقبل تعيينه بمنصبه الجديد، كان أولتشاك البالغ من العمر 56 عاماً والحاصل على درجة الماجيستير في الاقتصاد من جامعة لودز في بولندا، فرداً من أفراد عائلة فيليب موريس إنترناشونال؛ حيث انضم إليها في العام 1993، متدرجاً في عدة مناصب أدى معها أدواراً هامة في المالية والإدارة العامة ضمن أسواق أوروبا المختلفة، بما في ذلك منصب المدير العام لأسواق الشركة في بولندا وألمانيا، إلى جانب منصب الرئيس لدى الشركة لمنطقة الاتحاد الأوروبي، ومنصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية خلال الفترة ما بين 2012 وحتى 2018 الذي شغل خلاله منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لدى الشركة.


وقد جاء قرار تعيين أولتشاك بمنصبه الحالي، لإنجازاته وإسهاماته الكبيرة؛ حيث كان له دور كبير فاعل في تنفيذ تحول الشركة نحو خلق وقيادة مستقبل خالٍ من الدخان، كما كان له دوره الهام في إنجاح عمليات التسويق التي جرت مع إطلاق منتج IQOSفي العام 2014 في ناغويا، واليابان.

 

وإلى جانب ذلك، فقد أسهم أولتشاك أثناء عمله كمدير تنفيذي للعمليات، في زيادة صافي إيرادات الشركة المتحقق من مبيعات المنتجات الخالية من الدخان ورفع نسبته إلى 28% في الربع الأول من عام 2021، هذا علاوة على المساهمة في توسيع التغطية الجغرافية لمنتجات فيليب موريسالخالية من الدخان من صفر إلى 66 سوقاً في المدن الرئيسة أو على الصعيد الوطني اعتباراً من 31 آذار2021، وفضلاً عن قيادة التحوّل في نموذج عمل الشركة والانتقال بها من شركة تلبي حاجة القطاع المؤسسي والتجزئة على حد سواء.


ومن جهته، قالالرئيس التنفيذي الجديد لمجلسإدارةشركة فيليب موريس إنترناشيونال، أندريه كالانتزوبولوس: "إنّ تعيين ياتسيكأولتشاك في منصبه الجديدكرئيس تنفيذي يعدّ خطوة مهمة للاستمرار في العمل الدؤوب لتحقيق رؤية شركة فيليب موريس إنترناشيونالنحو مستقبل خالٍ من التدخين وضمان استمرار نمو الأعمال وتحقيق القيم للمساهمين؛ ذلك أنه يتمتع بمهارات القيادة والشغف تجاه الشركة وطاقاتها البشرية، وهو ما سيمكنه من تحقيق النتائج المطلوبة، كما أن معرفته بمنتجات الشركة وأنظمتها وقيمها ومستثمريها عميقة وكبيرة. أتطلع لمواصلة العمل جنباً إلى جانب معه بصفتي الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة."

 




 

 


 

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