الوكيل الاخباري - أطلقت جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن (BPWA)- منصة "طريقي" بنسختها الثامنة يوم السبت الموافق 19 كانون الأول على مسرح بنك الاتحاد ، لإلهام وتحفيز الشابات من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح سيدات أعمال ومهنيات رائدات في مجالهن، تخطين العديد من التحديات في مسيرتهن.

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وخلال عرض منصة طريقي النسخة الثامنة تم استضافة 6 سيدات ملهمات شاركن قصتهن مع المستمعين وهنّ: دكتورة رابعة عبد السلام المجالي، أستاذ مشارك في جامعة مؤتة - تخصص لغة عربية وآدابها -، أمينة منكو، المؤسس ورئيس المجلس التنفيذي لشركة "أمينة للعناية بالبشرة"، رسل الناصر، رئيسة جمعية تجلى للموسيقى والفنون، لين عصفور وزينة عصفور، مؤسسة مشروع Little Explorer/مؤسسة مشروع المتطوع الصغير، م. صباح الشديفات، مدير تكنولوجيا المعلومات الاتصالات، كما قدمّت الحفل الإعلامية داليا الدّباس، يذكر أنه منذ عام 2016 استضافت الجمعية 35 سيدة ملهمة عرضن قصص نجاحهن على مسرح بنك الاتحاد.



حيث عبرت سعادة العين هيفاء النّجار الراعية لهذه المنصة عن مدى اعتزازها بمثل هذه الطاقات الوطنية قائلة: "تم تسليط الضوء على قصص نجاح سيدات الأردن اللاتي واجهن التحديات والعقبات خلال مشوارهن المهني". مؤكدةً على أن المرأة قادرة على قياد التغيير بتعلقها بخيوط من الأمل والتفاؤل للتحليق إلى الأعالي".



وأضافت سعادتها: "لقد كان من دواعي الفخر والاعتزاز أن استمع إلى تجارب سيدات رياديات منتجات يرسمن مستقبلا مشرقًا لمجتمعهن، وللعالم أجمع، سيدات يعطين بكرم لا حدود له وبسخاء مغلف بالمحبة والشغف، يمتلكن رؤية ومشروعًا حضاريًا يدعو إلى المساواة والتمكين".



كما أكدت رئيسة جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن - السيدة رنا العبوة على أهداف وأهمية منصة طريقي قائلة: "قد تم تنفيذ منصة طريقي في نسختها الثامنة افتراضيًا كما فرضته الظروف، وهذا لم يمنع إتاحتها للجميع. حيث تم بثّها على جميع منصات التواصل الاجتماعي للجمعية"، فأكدت رئيسة الجمعية على نجاح الفعالية بوجود سيدات متميزات استطعن تذليل الصعوبات ومواجهة التحديات وإلهام الحضور بقصص نجاح عظيمة ومؤثرة.



وشكرت السيدة ثناء الخصاونة - المديرة التنفيذية للجمعية - كل من شارك بإنجاح المنصّة، وآمن بالرسالة التي تقدّمها من خلال كلمتها: "منصة "طريقي" هي رحلة لكل سيّدة قائمة بنفسها لديها القدرة على إنجاز كل ما هو عظيم ولديها روح التأثير على المجتمع من خلال إنتاجيتها. تشاركنا اليوم ستة قصص ملهمة من جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. وأكدت على أن هذه المنصة تهدف لتمكين أدوارنا جميعًا كنساء في هذا الوطن، وإثبات قدرة النساء على تحقيق أحلامهن وأهدافهن مهما كبرت"



نحن على يقين بأنه ما زال هناك العديد من القصص الملهمة والسيّدات الملهمات في هذا الوطن، لذا سنعمل دومًا على مشاركتكم بها عبر منصة "طريقي"



