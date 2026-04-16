كابيتال بنك يحتفي بيوم العلم الأردني

الوكيل الإخباري- احتفاءً بيوم العلم الأردني، نظّم كابيتال بنك فعالية وطنية في مقره الرئيسي، عكست عمق ارتباطه بالهوية الوطنية واعتزازه برمزية العلم كعنوان للوحدة والانتماء. وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من موظفي البنك، في أجواء امتزجت فيها مشاعر الفخر بالروح الجماعية، حيث تزيّن المقر بالعلم الأردني، وتخللتها فقرات موسيقية وطنية وتوزيع الأعلام، في مشهد جسّد قيم الولاء والانتماء، وأكد التزام البنك بدوره الوطني كشريك فاعل في مسيرة البناء والتنمية في المملكة.

