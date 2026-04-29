كابيتال بنك يدعم المواهب المحلية برعايته لمعرض "Art Matters"

ويُجسّد كابيتال بنك من خلال هذه الرعاية التزامه بتوفير مساحات فاعلة للمبدعين الأردنيين لعرض أعمالهم الفنية، حيث يهدف المعرض إلى خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الفنانين والجمهور، بما يساهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي، وتقديم منصة استثنائية تسهم في تعزيز الحضور الفني للمواهب الواعدة والمحترفة على حد سواء، والتركيز على فن في متناول الجميع يتيح لهم فرصة اقتناء الأعمال الفنية بسهولة ويسر.
ويؤكد كابيتال بنك أن دعمه لهذا المعرض يتجاوز مفهوم الرعاية التقليدية، ليرسخ نهجاً مستداماً يتبناه البنك في دعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تلامس تطلعات المجتمع، انطلاقاً من إيمانه بأن الفن هو مرآة تعكس هوية المجتمع وتطوره، وأداة حيوية للابتكار والإبداع. ومن خلال مبادراته المستمرة، يسعى البنك إلى دعم الفنانين المحليين وتوفير المنصات التي تتيح لهم ترجمة رؤاهم الفنية إلى أعمال ملموسة تترك أثراً إيجابياً وتلهم الأجيال القادمة.
ويُعد معرض "Art Matters" محطة بارزة تتيح لعشاق الفنون والمهتمين فرصة للاطلاع على تنوع واسع من الأعمال الفنية المعاصرة، التي تعكس إمكانات وقدرات الطاقات الإبداعية الأردنية. ويجدد كابيتال بنك، عبر هذه المبادرة، دعوته للجمهور لزيارة المعرض والاحتفاء بالتجارب الفنية التي تضفي حيوية وجمالية على الواقع الثقافي الوطني.
تُعد مجموعة كابيتال بنك واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، حيث تصل قيمة أصولها إلى ما يقارب 8.7 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 989 مليون دينار أردني.
وتضم المجموعة كابيتال بنك، والذي تنامت أعماله منذ تأسيسه في عام 1995 ليصبح اليوم واحداً من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.
وفي عام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي (61.85%)، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم كافة الخدمات للشركات العاملة في العراق. وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، قام المصرف الأهلي العراقي بافتتاح أول فرع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات في عام 2023.
وبرزت شركة كابيتال للاستثمارات المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، كشركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات. تقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد أصحاب الثروات العالية من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات / مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
وترجمة لخطط نموها التوسعية، استحوذت مجموعة كابيتال بنك في عام 2021 على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق، كما استحوذت في عام 2022 على بنك سوسيته جنرال – الأردن، مما عزز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي الأردني. وفي أوائل عام 2022، تم إطلاق blink، وهي قناة مصرفية رقمية تهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة.
في عام 2022، عزز كابيتال بنك قاعدته الرأسمالية من خلال إصدار سندات دائمة من الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وهي الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي. وفي ذات العام، عملت المجموعة على زيادة رأس مالها من خلال إدخال صندوق الاستثمارات العامة السعودي - أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم - كشريك استراتيجي، وبفضل حصة قدرها 23.97%، مكّنت زيادة رأس المال المجموعة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مع الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعود بالنفع على العملاء والمساهمين.
ونظراً لالتزام كابيتال بنك بالتميز والتركيز على العميل والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، حصد البنك مجموعة من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الأردن للسنة الثانية على التوالي، وجائزة أفضل خدمات إدارة الثروات في الأردن من International Business Magazine، بالإضافة إلى جائزتي أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي في الأردن من Global Financial Market Review.
